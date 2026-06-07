Traffico sull’A7: chiusura tra Busalla e Genova Bolzaneto con 3 km di coda

Incidente sull'A7 al km 122,5 ha causato la chiusura del tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto: si segnalano 3 km di coda nel tratto chiuso e 2 km all'uscita obbligatoria di Busalla. Le operazioni di rimozione proseguono, il traffico risulta rallentato e sono disponibili indicazioni su percorsi alternativi e app utili come Google Maps, Waze e il servizio CCISS Viaggiare Informati (1518).

Nel pomeriggio si è verificato un incidente sull’autostrada A7 che ha imposto la chiusura del tratto in direzione Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto. L’evento, localizzato al km 122,5ha comportato il ribaltamento di un camion con perdita di carburante e ha reso necessarie operazioni di bonifica e rimozione del mezzo, interrompendo la normale circolazione.

All’ultimo aggiornamento disponibile alle 17:43 del 5/6 si registravano code per complessivi 3 km all’interno del tratto chiuso e ulteriori 2 km di coda sull’uscita obbligatoria di Busalla. Chi percorre l’itinerario verso Genova deve mettere in conto ritardi significativi rispetto ai tempi abituali.

Dettagli dell’incidente al km 122,5 e impatto sulla viabilità

L’episodio ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante con conseguente dispersione di gasolio sulla carreggiata, motivo per cui le squadre operative hanno isolato il tratto. Il blocco ha prodotto un accumulo di traffico che, secondo le rilevazioni, ammonta a 3 km di coda all’interno della sezione interessata e a 2 km in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Busalla.

Tempi di percorrenza e collegamenti locali

Il tratto alternativo che collega i nodi di Ronco Scrivia e Busalla ha visto un aumento dei tempi di percorrenza: attraversare quel breve segmento richiede mediamente 21 minuticon un aggravio stimato di +16′ rispetto alla situazione normale. L’uscita obbligatoria impone l’utilizzo della viabilità ordinaria per raggiungere nuovamente l’autostrada a Genova Bolzaneto, allungando il viaggio per chi si dirige verso la città.

Percorsi alternativi, consigli pratici e strumenti di monitoraggio

Per chi si trova a transitare nella zona colpita dall’evento l’indicazione operativa è di seguire l’uscita obbligatoria a Busalla e proseguire sulla rete locale fino al rientro a Genova Bolzaneto. Questo itinerario evita il tratto chiuso ma comporta inevitabili rallentamenti sulla viabilità ordinaria.

Per ridurre il rischio di sorprese è consigliato ricorrere a strumenti di navigazione e informazione in tempo reale: Google Maps e Waze offrono segnalazioni aggiornate dalla community degli utenti, utili per individuare code non immediatamente visibili. In alternativa, il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) resta un riferimento per informazioni ufficiali sulla circolazione.

Manutenzione del veicolo durante le soste prolungate

Le lunghe attese in coda possono mettere sotto stress alcuni componenti dell’auto: continui stop&go e soste prolungate con motore acceso richiedono attenzione alla condizione della vettura. È opportuno verificare lo stato del raffreddamento, i livelli dei fluidi e la pressione degli pneumatici prima di ripartire; mantenere il veicolo in efficienza riduce il rischio di guasti che aggraverebbero ulteriormente i tempi di viaggio.

Le autorità e le squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di rimozione e pulizia della carreggiata: fino al completo ripristino della sicurezza non è possibile riaprire il tratto interessato. Gli automobilisti sono invitati a rispettare le indicazioni del personale in sito e la segnaletica provvisoria per la propria sicurezza e per agevolare le operazioni.