Trasferimenti e novità: le ultime notizie dal calciomercato estivo

Il calciomercato estivo 2026 è in pieno fermento con numerose operazioni in corso. Scopri le ultime novità sui trasferimenti e le mosse delle squadre italiane.

Il calciomercato estivo 2026 è in pieno fermento, con numerose squadre italiane impegnate in trattative per rinforzare le proprie rose in vista della nuova stagione. Tra trasferimenti ufficiali, accordi in via di definizione e sorprese dell’ultima ora, ecco un quadro completo delle ultime novità.

Le società stanno lavorando senza sosta per completare le operazioni più importanti, con alcuni giocatori che hanno già cambiato maglia e altri che potrebbero farlo a breve. Le trattative si susseguono a ritmo serrato, con i club che cercano di accontentare sia le esigenze tecniche che quelle economiche.

Trasferimenti ufficiali e accordi in via di definizione

Tra i trasferimenti già ufficializzati, spicca l’arrivo di Vedat Muriqi al Fenerbahçedopo l’esperienza al Mallorca. Il giocatore turco torna così nel club che lo aveva lanciato, dopo aver giocato anche alla Lazio.

Il Liverpool ha invece completato l’acquisto di Munozpagando la clausola rescissoria di quasi 40 milioni di euro all’Osasuna. Il giovane talento spagnolo era anche nel mirino del Newcastlema alla fine ha scelto i Reds.

Altro trasferimento importante è quello di Giovanni Daffaraportiere classe 2004, che ha firmato per il Parma dopo aver giocato nella Juventus.

Trattative in corso e possibili sorprese

Tra le trattative ancora in corso, spicca quella che riguarda Nico Pazgiovane talento del Como che interessa anche al Real Madrid. I due club si incontreranno la prossima settimana per discutere della situazione, con il giocatore che preferirebbe restare in Italia.

Il Como è anche vicino all’acquisto di Kaikiesterno brasiliano del Cruzeiroper il quale è prevista un’operazione da 15 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto. Inoltre, il club lariano sta valutando l’arrivo di Luis Millacentrocampista del Getafe con una clausola rescissoria da 6 milioni di euro.

Il Monza ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Paolo Biancoche firmerà per il Pisa. Al suo posto, i brianzoli hanno scelto Ivan Juric per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie A.

Altre novità dal mondo del calcio

Il Norwich City ha ufficializzato l’arrivo di Sam Field dal QPRcon un contratto triennale più opzione per un anno aggiuntivo. Il giocatore inglese si unisce così alla squadra inglese con l’obiettivo di contribuire alla crescita del club.

L’Atletico Madrid è in chiusura per l’acquisto di Grimaldoterzino del Bayer Leverkusenper il quale è stata presentata una prima offerta che ha soddisfatto il club tedesco.

Il Genoa ha definito il ritorno di Tommaso Baldanzi dalla Romacon un trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto. Il giovane centrocampista ha già indossato la maglia rossoblù nella scorsa stagione.

Infine, il Bologna sta valutando l’arrivo di Fabio Miretticentrocampista della Juventuse di Joao Marioanche lui di proprietà bianconera. I rossoblù stanno cercando di rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione.

Il calciomercato estivo 2026 continua a riservare numerose sorprese e novità, con i club che lavorano per completare le operazioni più importanti in vista della nuova stagione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.