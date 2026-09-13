Trasporti per il Gran Premio di MotoGP a Misano Adriatico: guida completa

Scopri come raggiungere il circuito di Misano Adriatico per la MotoGP 2026 con autobus, navette e trenini turistici. Informazioni dettagliate su orari, percorsi e modifiche temporanee.

Il Gran Premio di MotoGP a Misano Adriatico è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, e per vivere al meglio l’esperienza è fondamentale pianificare il viaggio. Con diverse opzioni di trasporto disponibili, è possibile raggiungere il circuito in modo comodo e sicuro. In questa guida, esploreremo tutte le alternative per arrivare a Misano, inclusi i servizi di autobus, navette gratuite e il trenino turistico.

Che tu sia un appassionato di motori o un semplice spettatore, conoscere le opzioni di trasporto è essenziale per evitare inconvenienti e godersi appieno la gara. Dalle modifiche temporanee alle linee di autobus locali alle navette speciali, ci sono molte cose da considerare prima di partire.

Servizi di trasporto pubblico locale

L’azienda di trasporto pubblico locale Start Romagna gestisce diversi servizi di autobus nelle zone di Misano, Riccione e Rimini. La Linea 55 serve le zone di Riccione, Santa Monica e Misano, mentre la Linea 124 collega Rimini, Riccione e Morciano. È importante notare che queste linee non effettuano necessariamente fermata direttamente a un ingresso del circuito, quindi è consigliabile controllare la fermata esatta e il percorso a piedi prima di partire.

Durante i grandi eventi, i percorsi, le fermate e gli orari di linea possono subire modifiche. Ad esempio, la Linea 125 sarà deviata venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 17:00 alle 24:00, con la fermata 63 Par. Mare Nord sospesa e la fermata alternativa 64 Roma. Anche le linee 3 e 7 subiranno modifiche temporanee, con il capolinea provvisorio spostato a Gioia-Cappellini e diverse fermate sospese.

Modifiche temporanee agli autobus locali

La Linea 124 domenica 13 settembre sarà deviata a Riccione, con diverse fermate sospese. La Linea 55 partirà dalla pensilina C di Piazzale Curiel, con la pensilina B chiusa. È fondamentale controllare le informazioni di servizio aggiornate prima di partire, poiché i percorsi temporanei e le fermate sospese possono cambiare.

Trenino turistico e navette gratuite

Un servizio di trenino turistico diurno collegherà Misano Centro e Misano Brasile con la zona di accesso rossa del circuito da venerdì 11 settembre a domenica 13 settembre 2026. Il servizio sarà attivo dalle 08:00 alle 17:30, con partenze approssimativamente ogni 20 minuti. Questo servizio è distinto dalle navette gratuite delle Linee M e O della domenica.

Domenica 13 settembre 2026 saranno attivi servizi navetta speciali gratuiti. Le Linee M e O collegano Riccione, Misano Adriatico e Cattolica con la zona industriale di Misano vicino al circuito. La Linea M parte dalla stazione ferroviaria di Riccione ogni 30 minuti dalle 7:30 alle 13:00, mentre la Linea O parte da Cattolica “Del Prete” ogni 20 minuti dalle 7:30 alle 13:10. Le corse di ritorno pomeridiane partono dalla zona industriale di Misano tra le 15:00 e le 18:00.

Accesso per persone con disabilità

Gli spettatori in sedia a rotelle al MotoGP 2026 di Misano saranno accolti su piattaforme di osservazione sopraelevate dedicate anziché nelle tribune standard. Sono disponibili tre piattaforme di osservazione accessibili: Entrance Square Zone, Carro Zone e Karting Zone. L’accesso avviene tramite lo Special Access G in Via del Carro, e la prenotazione anticipata è necessaria.

Per le persone con disabilità certificata pari o superiore al 74%, è disponibile l’ingresso gratuito previa registrazione. Per disabilità certificata dal 34% al 73%, è disponibile la categoria di biglietto ridotto. Il parcheggio accessibile si trova direttamente di fronte allo Special Access G, dall’altro lato di Via del Carro.

Autobus evento a lunga percorrenza

BusForFun offre trasporti in autobus a lunga percorrenza prenotabili per Misano in occasione della gara MotoGP di domenica 13 settembre 2026. Sono disponibili viaggi di sola andata e andata e ritorno da numerosi punti di partenza, con prezzi a partire da €23. È consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi la disponibilità.

Prima di partire, è importante confermare il punto di salita, l’orario di partenza, l’opzione di ritorno e la tariffa aggiornata al momento della prenotazione. I percorsi degli autobus, le fermate, le frequenze e la gestione del traffico possono ancora cambiare prima o durante il weekend del Gran Premio, quindi è fondamentale consultare le informazioni di trasporto aggiornate.