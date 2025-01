Introduzione alla Triumph Tiger Sport 800 2025

La Triumph Tiger Sport 800 2025 è stata recentemente presentata al pubblico durante l’EICMA, suscitando grande interesse tra gli appassionati di moto. Questa crossover sportiva si distingue per il suo design accattivante e per le sue prestazioni elevate, rendendola una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra comfort e sportività. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche principali, le prestazioni su strada e il prezzo di questo nuovo modello.

Caratteristiche tecniche e design

La Tiger Sport 800 si presenta con un motore tre cilindri da 798 cc, capace di erogare 115 CV a 10.750 giri/min e 84 Nm di coppia a 8.500 giri/min. Questo motore, derivato dal modello 765, offre un’ottima elasticità e una risposta pronta ai comandi, rendendo la guida un’esperienza emozionante. Il telaio, pur mantenendo le geometrie della Tiger Sport 660, è stato aggiornato per migliorare la stabilità e la maneggevolezza.

Un’altra innovazione significativa è rappresentata dalla piattaforma IMU a 6 assi, che consente di gestire il Cornering ABS e il Traction Control, garantendo maggiore sicurezza durante la guida. Le sospensioni Showa, con forcella regolabile in estensione e compressione, offrono un comfort eccellente anche su strade dissestate, mentre i freni a doppio disco da 310 mm assicurano una potenza di arresto adeguata.

Prestazioni su strada

Durante la prova su strada, la Tiger Sport 800 ha dimostrato di essere una moto versatile e divertente da guidare. Il motore si comporta bene a tutti i regimi, con una spinta decisa che si fa sentire soprattutto dai 4.000 giri in su. La presenza del Triumph Shift Assist consente cambi di marcia rapidi e fluidi, anche se in scalata potrebbe risultare leggermente meno reattivo. Tuttavia, la sensazione di guida rimane coinvolgente e appagante.

Le gomme Michelin Road 5, di serie, offrono un grip eccellente anche in condizioni di bagnato, contribuendo a una guida sicura e precisa. La Tiger Sport 800 si distingue per la sua agilità e per la capacità di affrontare curve e tornanti con grande facilità, rendendola ideale per i motociclisti che amano la sportività.

Comfort e accessori

Nonostante la sua vocazione sportiva, la Tiger Sport 800 non trascura il comfort. La sella è ben progettata e offre un buon supporto anche durante lunghi viaggi. Inoltre, la possibilità di aggiungere accessori come il cruise control e le manopole riscaldabili aumenta ulteriormente il comfort di guida. Il serbatoio, con una capacità di 18,5 litri, garantisce un’autonomia adeguata per le escursioni più lunghe.

Il design della moto è accattivante, con una livrea gialla che cattura l’attenzione. La qualità dei materiali utilizzati è alta, anche se alcuni dettagli potrebbero sembrare un po’ più economici. Tuttavia, nel complesso, la Tiger Sport 800 si presenta come una moto ben costruita e curata nei dettagli.

Prezzo e disponibilità

La nuova Triumph Tiger Sport 800 2025 sarà disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo base di 11.995 euro. Per la versione gialla, il costo aumenta di 100 euro. Gli appassionati possono anche personalizzare la loro moto con vari accessori disponibili nel GT Pack, portando il prezzo totale a circa 14.000 euro.

In conclusione, la Triumph Tiger Sport 800 2025 si propone come una crossover sportiva di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al comfort. Con un design accattivante e tecnologie all’avanguardia, rappresenta una scelta interessante per i motociclisti di oggi.