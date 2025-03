Il Tutor 3.0: un’evoluzione tecnologica per la sicurezza stradale

Il Tutor 3.0 rappresenta un importante passo avanti nel sistema di monitoraggio della velocità media dei veicoli sulle autostrade italiane. Introdotto nel 2005, il Tutor ha avuto come obiettivo principale quello di ridurre gli incidenti stradali e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Con l’implementazione della nuova tecnologia, prevista per marzo 2025, il Tutor non solo continuerà a monitorare la velocità, ma sarà in grado di rilevare anche altre infrazioni, in particolare quelle commesse dai mezzi pesanti.

Come funziona il Tutor 3.0

Il sistema Tutor calcola la velocità media di un veicolo tra due punti di rilevamento, posizionati a una distanza variabile, generalmente tra 10 e 25 km. Grazie a un complesso sistema di radar, telecamere e server periferici, il Tutor 3.0 utilizza algoritmi avanzati per analizzare i dati e identificare le infrazioni. Se un veicolo supera il limite di velocità medio stabilito, viene emessa una multa automatica. Questo approccio consente di mantenere un controllo costante e di incentivare i conducenti a rispettare i limiti di velocità.

Espansione della rete Tutor

Attualmente, il sistema Tutor copre circa 1.940 km di autostrade in Italia, con 200 postazioni attive. Le autostrade A1, A4 e A14 sono tra le più controllate, ma il Tutor è presente su ben 18 autostrade gestite da Autostrade per l’Italia. Con l’attivazione di 26 nuove tratte prevista per marzo 2025, la rete di controllo continuerà a espandersi, garantendo una maggiore sicurezza per tutti gli automobilisti. È importante notare che il Tutor e l’autovelox sono sistemi complementari: mentre il primo monitora la velocità su lunghe distanze, il secondo rileva la velocità in punti specifici.

Il futuro della sicurezza stradale in Italia

Con l’introduzione del Tutor 3.0, la Polizia Stradale e Autostrade per l’Italia si impegnano a migliorare continuamente la sicurezza stradale. Le nuove tecnologie non solo aumentano la precisione del sistema, ma rendono anche più difficile per i conducenti eludere le sanzioni. Pertanto, è fondamentale rispettare i limiti di velocità e utilizzare strumenti di navigazione aggiornati per evitare spiacevoli sorprese. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e il Tutor 3.0 rappresenta un alleato prezioso nella lotta contro gli incidenti stradali.