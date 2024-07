Tutti i segreti del noleggio a lungo termine per privati

Il noleggio a lungo termine è una formula di mobilità che si basa su un contratto dalla durata flessibile e che prevede un costo fisso mensile; grazie a questa soluzione, i clienti hanno la possibilità di scegliere auto nuove e all’avanguardia. Il cliente non deve far altro che pagare la rata mensile, che comprende già tutti i costi correlati alla gestione del veicolo. Oltre alle offerte di noleggio per privati a lungo termine, esistono anche proposte per le aziende: in ogni caso il meccanismo è sempre lo stesso, vale a dire la fruizione di un veicolo svincolata dalla sua proprietà.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Con il noleggio a lungo termine, si usa la macchina per un certo lasso di tempo a fronte del pagamento di un canone che nella maggior parte dei casi è su base annua ma che, a scelta, può anche essere dilazionato secondo una modalità diversa. Di solito è prevista la sottoscrizione di un contratto con l’agenzia a cui il canone verrà versato. Il pacchetto è una specie di tutto compreso: in sostanza il noleggio non contempla la sola fruizione del veicolo, ma anche una serie di servizi accessori. Fra questi c’è la polizza assicurativa RC auto, oltre alla manutenzione del veicolo e al cambio degli pneumatici per la sostituzione stagionale. In genere, solo il bollo auto e i costi correlati al rifornimento di carburante restano a carico del cliente. Il bollo auto, in particolare, fino a poco tempo fa era compreso nel canone del noleggio; ultimamente però le agenzie lo hanno scorporato dai pacchetti alla luce delle più recenti novità di carattere normativo. Gli automobilisti, oggi, possono scegliere se pagare il bollo in autonomia o se delegare tale compito alla società che garantisce il noleggio.

I chilometri annuali percorsi

Il pacchetto messo a disposizione per tali soluzioni in genere si fonda sul chilometraggio, nel senso che l’importo del canone mensile si calcola in funzione del numero di chilometri che dovranno essere percorsi ogni anno. In linea di massima, un noleggio a lungo termine raramente scende sotto i 15mila chilometri all’anno. I privati che optano per tale formula hanno un vincolo da rispettare: devono essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ci sono requisiti anche per le aziende, relativi all’anzianità e al reddito.

Quali sono i vantaggi offerti dal noleggio a lungo termine

Non sono pochi i benefici che caratterizzano il noleggio auto a lungo termine per privati. Quasi sempre, questa formula di mobilità non richiede il versamento di un anticipo: si deve pagare unicamente la quota mensile, e non ci sono altre tasse da sostenere. Anche i neopatentati hanno la possibilità di sfruttare il noleggio a lungo termine, fra l’altro riuscendo in questo modo a risparmiare sui costi della polizza assicurativa, che per i giovani sono sempre abbastanza alti. Un ulteriore punto di forza che merita di essere messo in evidenza è quello che riguarda la flessibilità dei contratti, che durano di solito da un minimo di 3 a un massimo di 4 anni. Dopo un certo lasso di tempo, l’accordo può mutare, ma in tal caso la società noleggiatrice deve effettuare nuovi conteggi, facendo riferimento al periodo di uso effettivo della vettura.

La pianificazione delle spese

Visto che con il noleggio a lungo termine il costo da sostenere è fisso, è possibile pianificare in maniera precisa tutte le spese: alle società di noleggio è vietato prevedere cambiamenti del canone mensile, il quale non può mai mutare. La rata include, come si è detto, la polizza assicurativa, la sostituzione stagionale delle gomme e le manutenzioni. Tutta la burocrazia si rivela piuttosto snella, il che comporta un significativo risparmio di tempo: come dire, pensa a quasi tutto la società di noleggio. Per di più il veicolo che si sceglie è sempre nuovo: quindi non si corre il rischio di imbattersi in imprevisti dovuti all’usura o comunque agli anni. Anche nel caso in cui non siano nuovi, i veicoli che vengono messi a disposizione dei clienti sono comunque garantiti perché controllati. E se anche ci si dovesse ritrovare alle prese con un guasto, nel canone di solito sono inclusi il servizio di assistenza stradale e la fornitura di una vettura sostitutiva; di conseguenza, non si resta mai senza macchina, e comunque è la società di noleggio a gestire le varie pratiche.