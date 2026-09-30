Il campionato 2027 porta la MotoGP verso una nuova era: motori più piccoli, gomme Pirelli e due nuove tappe in Sud America e Australia. Scopri il calendario completo e le formazioni dei team.

Il prossimo anno segna l’inizio della nuova era della MotoGP con una radicale revisione tecnica e una scaletta di gare che tocca cinque continenti. Dopo tre stagioni consecutive con motori da mille centimetri cubici, la FIM ha deciso di ridurre la cilindrata a 850 cc una mossa volta a rendere le moto più maneggevoli e a favorire i duelli stretto a stretto. Parallelamente, il contratto con Pirelli rende il produttore italiano l’unico fornitore di pneumatici, eliminando l’era Michelin e obbligando tutti i team a ricominciare da zero l’analisi dei composti.

Regolamento tecnico: meno potenza, più spettacolo

Oltre alla diminuzione di cilindrata, le nuove disposizioni limitano le appendici aerodinamiche, con l’obiettivo di aumentare il drift visivo e rendere le sorpassate più emozionanti. Gli aiuti elettronici saranno anch’essi più contenuti, riducendo le interferenze artificiali e permettendo ai piloti di esprimere meglio le proprie capacità di guida.

Calendario 2027: due novità e 22 tappe in tutto il mondo

Il calendario ufficiale prevede 22 Gran Premi, dal 7 marzo al 28 novembre. Rimangono intatti l’apertura in Thailandia (Buriram) e la conclusione a Valencia, ma si aggiungono due appuntamenti distinti: il ritorno in Argentina con gara a Buenos Aires, e il debutto del circuito cittadino di Adelaide in Australia, che sostituisce la storica Phillip Island. Di seguito le date e i circuiti confermati:

7-9 marzo – GP Thailandia, Buriram

12-14 marzo – GP Qatar, Lusail

2-4 aprile – GP Brasile, Goiania

9-11 aprile – GP Argentina, Buenos Aires (soggetto a omologazione)

23-25 aprile – GP USA, Austin

7-9 maggio – GP Spagna, Jerez

14-16 maggio – GP Francia, Le Mans

28-30 maggio – GP Italia, Mugello

11-13 giugno – GP Catalogna, Barcellona

25-27 giugno – GP Olanda, Assen

9-11 luglio – GP Germania, Sachsenring

16-18 luglio – GP Repubblica Ceca, Brno

13-15 agosto – GP Gran Bretagna, Silverstone

27-29 agosto – GP Austria, Spielberg

10-12 settembre – GP San Marino, Misano

17-19 settembre – GP Aragon, MotorLand

1-3 ottobre – GP Portogallo, Portimão

15-17 ottobre – GP Giappone, Motegi

22-24 ottobre – GP Malesia, Sepang

29-31 ottobre – GP Indonesia, Mandalika

12-14 novembre – GP Australia, Adelaide (soggetto a omologazione)

26-28 novembre – GP Valencia, Cheste

Lanciata sulla spiaggia di Botafogo a Rio de Janeiro il 21 febbraio, la presentazione ufficiale ha enfatizzato la volontà di rendere la stagione più globale e accessibile, con gare in quattro continenti diversi dal Nord America all’Asia.

Griglia piloti: le formazioni più discusse

Il cambio di fornitura gomme e il nuovo regime tecnico hanno influito anche sulla composizione delle scuderie. La Ducati conferma Marc Marquez e porta in prima linea Pedro Acosta arrivato dalla KTM. La KTM, invece, schiera una coppia inedita composta da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Aprilia mette insieme Marco Bezzecchi e il due-volte campione Francesco Bagnaia quest’ultimo ora al volante di una Ducati-Aprilia dopo l’addio a Borgo Panigale.

Yamaha sostituisce Fabio Quartararo con Jorge Martin affiancato da Ai Ogura. Honda, invece, punta su Quartararo come leader del progetto HRC, con Johann Zarco confermato nel team satellite LCR. Tra i team indipendenti, Gresini mantiene Joan Mir e fa debuttare Daniel Holgado il VR46 di Valentino Rossi schiera Fermin Aldeguer e tiene aperta la lotta per il secondo posto tra Nicolò Bulega e Celestino Vietti. Pramac (Yamaha) accoglie Toprak Razgatlioglu e il rookie Izan Guevara mentre KTM Tech3 porta Luca Marini. Infine, Aprilia Trackhouse mantiene Raúl Fernández e aggiunge Enea Bastianini.

Test invernali e primo gran premio

Il pre-campionato, solitamente di scarso peso, acquisisce ora una valenza cruciale. Il primo contatto con le 850 cc e le nuove Pirelli avverrà a Valencia il 1 dicembre 2026, seguito da una sessione di shakedown a Sepang (29-30 gennaio) e da test ufficiali sullo stesso tracciato (31 gennaio-1 febbraio). L’ultima prova sarà a Buriram (6-7 febbraio). Il ridotto calendario di test, di soli due giorni per sede, costringerà i team a ottimizzare rapidamente le impostazioni, rendendo la prima gara in Thailandia (5-7 marzo) una vera prova di adattamento.

Con un quadro tecnico e sportivo così diverso dal passato, gli esperti concordano che chi riuscirà a dominare la cura delle gomme e a sfruttare la nuova aerodinamica avrà un vantaggio decisivo. Anche i rookie, provenienti da categorie dove le Pirelli sono già consolidate (Moto2, Superbike), potrebbero approfittare di un salto di qualità nella fase di acclimatazione.