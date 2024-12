Un viaggio straordinario dal Trentino al Vaticano

Un abete maestoso, simbolo del Natale, ha intrapreso un viaggio unico dal Trentino, precisamente dalla Valle di Ledro, fino a Piazza San Pietro. Questo straordinario trasporto è stato effettuato da un camion MAN TGS 26.540 della Santoni Srl, che ha coperto i 650 chilometri di distanza, perlopiù durante le ore notturne. Non si tratta solo di un trasporto eccezionale per le dimensioni del carico, ma anche per il suo profondo significato simbolico: l’albero accompagnerà ogni giorno i fedeli in visita al Vaticano e a Papa Francesco.

Un abete scelto con cura e rispetto per l’ambiente

L’albero, selezionato tra quelli destinati all’abbattimento secondo rigorosi criteri di gestione sostenibile, proviene dai boschi certificati PEFC di Ledro. Questo marchio garantisce una gestione forestale responsabile, rispettando standard ambientali, sociali ed economici. Il sindaco di Ledro, Renato Girardi, ha sottolineato l’importanza di questo gesto, che non solo rappresenta un dono al Papa, ma evidenzia anche l’attenzione alla cura del territorio e alla cultura del dono.

Le caratteristiche del MAN TGS 26.540

Il camion utilizzato per il trasporto, il MAN TGS 26.540, è stato scelto per la sua capacità di affrontare operazioni complesse come questa. Equipaggiato con un motore turbodiesel D26 Euro 6e da 12,4 litri, sviluppa una potenza di 540 CV e una coppia di 2.650 Nm. La trasmissione automatizzata e il sistema idraulico su misura garantiscono massima efficienza e adattabilità. Tra le caratteristiche principali spiccano una ralla regolabile per ottimizzare la distribuzione del carico e robusti anelli di fissaggio, richiesti dal cliente per garantire la sicurezza durante il trasporto.

Un’operazione curata nei minimi dettagli

La Santoni Srl ha gestito ogni aspetto del trasferimento con grande attenzione. Dopo il taglio dell’abete, effettuato con il supporto di un’autogrù, la pianta è stata avvolta con reti e corde per contenerne la sagoma, riducendo la larghezza sotto i 3,5 metri e la lunghezza a 29 metri. Adagiato su un semirimorchio speciale, il carico è stato trasportato fino a Roma, dove l’albero sarà eretto per le festività natalizie.

Un viaggio di orgoglio e soddisfazione

Giacomo Santoni, alla guida del MAN TGS durante il viaggio inaugurale, ha commentato: “Un trasporto così speciale non capita tutti i giorni. Essere al volante di questo camion, che ho personalmente selezionato, e portare a termine un’operazione così delicata senza intoppi è stato motivo di orgoglio e soddisfazione”. Questo evento non solo celebra la tradizione natalizia, ma rappresenta anche un importante passo verso la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse locali.