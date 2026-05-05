Usare la patente per volare: quando è valida e quando no

In Italia la patente di guida è riconosciuta anche come documento di identificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, che elenca i documenti equipollenti alla carta d’identità. Questo riconoscimento vale sia per il formato tradizionale cartaceo sia per la versione in plastica rigida, a condizione che il documento riporti una fotografia e la segnatura rilasciata da un’amministrazione dello Stato. Tuttavia, è importante distinguere tra uso come documento d’identità e la possibilità di attraversare i confini nazionali: la patente non è un documento valido per l’espatrio.

La domanda pratica per molti viaggiatori è semplice: posso usare la patente per imbarcarmi su un volo? La risposta è articolata. Per i voli nazionali la patente dovrebbe essere accettata come documento d’identità, ma nella pratica alcuni vettori non la riconoscono senza obiezioni e talvolta i sistemi di check-in online non prevedono il suo inserimento. Allo stesso tempo, per i voli internazionali, compresi quelli verso Paesi dell’area Schengen, la patente non sostituisce la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto.

Come si comportano le compagnie aeree

Le regole applicate a terra spesso dipendono dalle policy interne delle compagnie. Alcuni vettori chiariscono esplicitamente che accettano la patente di guida per i viaggi all’interno dell’Italia, mentre altri possono limitarne l’uso o richiedere documenti alternativi. Durante il processo di check-in online è frequente che non compaia il campo per inserire la patente: questa discrepanza tra normativa e prassi può causare disagi ai passeggeri. Per evitare ritardi o controversie agli imbarchi, conviene registrarsi con la carta d’identità o il passaporto quando possibile e usare la patente come estrema ratio.

Cosa prevede la normativa

Il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 definisce un elenco di documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’identità, includendo la patente e altri titoli rilasciati da amministrazioni statali purché muniti di fotografia e segnatura. Questo quadro giuridico supporta l’uso della patente negli ambiti in cui è richiesto un documento d’identità, ma non autorizza l’uso della patente per l’espatrio. In pratica, la patente certifica l’idoneità alla guida ma non attesta la documentazione necessaria per attraversare frontiere internazionali.

Politiche delle principali compagnie

Alcune compagnie chiariscono sul proprio sito le regole per i voli nazionali. Per esempio, ci sono vettori che indicano esplicitamente l’accettazione della patente (sia cartacea sia in plastica) per i voli interni, mentre altri forniscono strumenti per verificare caso per caso: Ryanair menziona la patente per i voli domestici ma avverte che per altre destinazioni potrebbe non essere valida; EasyJet richiede un documento con foto e accetta la patente in corso di validità; Volotea dichiara conformità al DPR 445/2000; ITA Airways conferma l’accettazione per i viaggi nazionali. Wizz Air offre lo strumento Traveldoc per verificare se la driving license è sufficiente, mentre Vueling permette ai passeggeri italiani di usare la patente solo su voli nazionali.

Consigli pratici prima di partire

Per minimizzare il rischio di rifiuto all’imbarco è utile seguire alcune regole: controllare le policy della compagnia prima dell’acquisto o del check-in, registrare preferibilmente la carta d’identità o il passaporto nei profili di viaggio, verificare la validità e lo stato di conservazione della patente e portare sempre un documento di riserva. Una patente scaduta o danneggiata può essere rifiutata; allo stesso modo una fotografia poco nitida o informazioni illeggibili costituiscono motivo di negato imbarco per ragioni di sicurezza.

Domande frequenti

Posso usare la patente per un volo nazionale? Sì, la patente è normalmente considerata valida come documento d’identità per i voli all’interno dell’Italia, purché in corso di validità e leggibile. La patente è valida per viaggiare all’estero? No, non sostituisce la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. Che succede se la patente è scaduta o deteriorata? In questi casi il personale di imbarco può negare l’accesso al volo: è fondamentale presentare un documento integro e aggiornato o un’alternativa riconosciuta.