La nuova The Trip 500 combina leggerezza, tecnologia e stile classico, pronta a conquistare i giovani rider.

Il padiglione 9 di EICMA 2026 ha ospitato il debutto di The Trip 500, la prima roadster della casa motoristica italiana Moto Guzzi che punta a una clientela più giovane, rispettando al contempo l’eredità del marchio.

Dal 5 al 8 novembre, la fiera di Milano Rho ha mostrato il modello con un’anteprima stampa nei giorni 3 e 4, consentendo a giornalisti e operatori del settore di toccare con mano una moto che, con i suoi 48 CV, si colloca sotto il limite della patente A2.

Design e personalizzazioni: linee pure e tre tonalità

La The Trip 500 adopera un linguaggio estetico essenziale: serbatoio da 15 litri dall’aspetto muscoloso, fari full LED che reinterpretano l’Aquila in chiave moderna, e blocchetti al manubrio retroilluminati. Il telaio in acciaio è avvolto da forme pulite, mentre la sella riporta in ricamo il nome del modello. Il colore di partenza è disponibile in Green Grove, Black Metropolis e Red Beat, con una versione speciale denominata The Opening riservata ai primi acquirenti.

Gruppo ottico e display integrato

Il faro frontale, interamente a LED, riproduce la silhouette dell’Aquila, garantendo una visibilità ottimale sia di giorno che di notte. Al centro del cruscotto troviamo un display TFT circolare da 3,6 pollici, compatibile con lo smartphone per la lettura di messaggi, navigazione e impostazioni delle tre modalità di guida.

Motore, elettronica e modalità di guida

Il cuore della The Trip 500 è un motore bicilindrico parallelo da 500 cc che eroga quasi 48 CV, erogando una coppia fluida sin dai regimi bassi. L’acceleratore è gestito da una tecnologia Ride-by-Wire, che consente di selezionare tre mappe: Road per l’uso quotidiano, Sport per una risposta più vivace e Rain per condizioni di scarsa aderenza. Il cambio a sei marce è dotato di Quick Shifter, disponibile come accessorio, per cambi rapidi senza frizione.

Ciclistica, ergonomia e peso

Il telaio in acciaio, abbinato a una forcella upside-down e a due ammortizzatori regolabili, garantisce stabilità e reattività su strade urbane e serpenteggi collinari. Con un peso in ordine di marcia di 180 kg e un’altezza della sella di 790 mm, la moto si posiziona in una zona di comfort ideale per chi si avvicina al mondo delle due ruote e per chi, già esperto, cerca un mezzo agile senza sacrificare la presenza su strada.

Disponibilità e prezzi

La The Trip 500 sarà commercializzata a inizio 2027 nei concessionari ufficiali, con le tre colorazioni standard e la versione limitata The Opening. Il prezzo di listino non è ancora stato comunicato, ma l’azienda ha sottolineato che il modello è pensato per offrire un buon rapporto qualità-prezzo, mantenendo l’identità storica di Moto Guzzi senza rinunciare alle più recenti innovazioni tecnologiche.