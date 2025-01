Un’edizione limitata unica

La Vespa 946 Snake rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, un modello esclusivo che si inserisce nella serie lifestyle empty space. Prodotta in soli 888 esemplari numerati, questa Vespa non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio pezzo da collezione. Con un prezzo di partenza di 12.000 euro, la Vespa 946 Snake è dedicata agli appassionati di design e collezionismo, rendendola un oggetto di desiderio per molti.

Design ispirato all’inverno

Il design della Vespa 946 Snake è ispirato ai paesaggi ghiacciati e alla bellezza eterea della neve. La livrea azzurra iridescente richiama le tonalità cristalline del ghiaccio, mentre le manopole e la sella sono realizzate con una texture che simula la pelle di serpente. Un elemento distintivo è il serpente cromato, presente sul tappo del serbatoio e sul parafango, che aggiunge un tocco di eleganza e originalità al veicolo.

Accessori esclusivi per un’esperienza completa

Per completare l’esperienza di guida, Vespa offre una gamma di accessori progettati per unire funzionalità e design. Tra questi, spicca il casco Vespa 946 Snake, dotato di interni removibili e visiera fumé, decorato con dettagli in 3D a forma di serpente cromato. Inoltre, la Vespa Snake Capsule Collection include capi di abbigliamento come il Puffer coat total white e il Bomber jacket iridescente, che richiamano lo stile unico dello scooter.

Un lancio che attraversa il mondo

Il lancio della Vespa 946 Snake è accompagnato da una serie di pop-up store in location prestigiose, come Roma, Parigi e Milano, con tappe che si estendono a Vienna, Pechino, Istanbul, Bangkok, Singapore, Hanoi e Jakarta. Questi eventi offrono un’opportunità unica per gli appassionati di avvicinarsi a questo modello esclusivo e scoprire il mondo Vespa in un contesto di alta classe.