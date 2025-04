Un piano per la viabilità durante le festività

Le autostrade della Liguria si preparano a un periodo di intensa attività turistica in occasione delle vacanze di Pasqua 2025. Come già avvenuto negli anni precedenti, è previsto un significativo alleggerimento dei cantieri attivi sulla rete autostradale. Questo provvedimento è fondamentale per garantire un flusso di traffico più scorrevole, in particolare per i tanti villeggianti e proprietari di seconde case che si sposteranno verso le località costiere.

Dettagli sul piano di sospensione dei cantieri

Dal 16 aprile fino al 1° maggio, in concomitanza con le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, verrà attuato un piano di sospensione delle lavorazioni nei cantieri più impattanti. In particolare, Autostrade per l’Italia (ASPI) garantirà la disponibilità di almeno due corsie per senso di marcia sulle tratte A10 e A26, tenendo conto dell’aumento del traffico previsto per la fiera Euroflora a Genova. Inoltre, sarà rimosso lo scambio di carreggiata permanente tra Lavagna e Sestri Levante, migliorando ulteriormente la viabilità.

Gestione del traffico e misure aggiuntive

ASPI ha previsto anche la sospensione delle lavorazioni durante i fine settimana, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, per garantire un ulteriore miglioramento della viabilità. A partire dal 6 maggio, i cantieri riprenderanno, ma con un piano di gestione del traffico che prevede l’eliminazione delle strettoie a una corsia sulla A10 Savona – Ventimiglia e l’apertura a due corsie sulla A12 Sestri Levante – Livorno. Anche sulla A6 Torino – Savona, il sistema di gestione dinamica delle corsie sarà attivato nei periodi di maggiore afflusso, per ottimizzare il flusso veicolare.