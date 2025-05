Design e qualità costruttiva

Il Voge Sfida SR4 Max E5+ 2025 si presenta con un design sportivo e dimensioni generose, tipiche degli scooter GT. La verniciatura grigio opaco conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la qualità delle plastiche è di buon livello, senza scricchiolii o componenti di bassa qualità. Questo scooter cinese riesce a competere con modelli di marchi più blasonati, come il BMW C 400, grazie a una realizzazione curata e attenta ai dettagli.

Dotazione tecnologica all’avanguardia

Una delle caratteristiche più apprezzabili del Voge Sfida SR4 Max E5+ è la sua dotazione tecnologica. Già nella versione precedente, lo scooter era dotato di luci full LED e un ampio display TFT a colori. La versione 2025 porta con sé ulteriori innovazioni, come sella e manopole riscaldabili, un sistema di navigazione tramite l’app Voge Global e un radar posteriore per il monitoraggio dell’angolo cieco. Questi elementi rendono il Voge non solo un mezzo di trasporto, ma anche un compagno di viaggio versatile e sicuro.

Comfort e prestazioni di guida

Il comfort in sella è uno dei punti di forza del Voge Sfida SR4 Max E5+. La sella ampia e ben imbottita, insieme a una posizione di guida ergonomica, permette di affrontare anche lunghi tragitti senza affaticarsi. La pedana sagomata offre un supporto adeguato per le gambe, facilitando la manovrabilità anche per i piloti di statura più bassa. In città, nonostante le dimensioni, lo scooter si muove con agilità, grazie a un baricentro basso e a un raggio di sterzata contenuto. La trasmissione è stata migliorata, rendendo la risposta dell’acceleratore più fluida e meno reattiva, ideale per un uso quotidiano.

Prestazioni e consumi

Il motore monocilindrico da 350 cc, ora omologato Euro 5+, offre prestazioni soddisfacenti con 34 CV e una coppia di 35 Nm. Durante i test, il Voge ha dimostrato di essere un ottimo compagno per viaggi su strade extraurbane, mantenendo una buona stabilità anche su sconnessioni e cavalcavia. I consumi sono contenuti, con una media di 25,8 km/l, rendendolo un’opzione economica per chi percorre lunghe distanze. Inoltre, il sistema frenante, con doppi dischi anteriori e pinze radiali, garantisce una frenata potente e modulabile, simile a quella di una moto.

Conclusioni e prezzo

Il Voge Sfida SR4 Max E5+ 2025 si posiziona in un segmento competitivo, con un prezzo di 6.290 euro. Questo scooter offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, superando in dotazione e tecnologia molti dei suoi rivali, come il Honda Forza 350 e lo Yamaha X-Max. Con un mix di comfort, prestazioni e innovazioni tecnologiche, il Voge Sfida SR4 Max E5+ rappresenta una scelta interessante per chi cerca uno scooter GT versatile e affidabile.