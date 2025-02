Introduzione ai modelli Volkswagen per neopatentati

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, i neopatentati hanno ora accesso a una gamma più ampia di veicoli. Volkswagen, uno dei marchi automobilistici più noti, ha ampliato la sua offerta per soddisfare le esigenze di chi ha appena ottenuto la patente. Questo articolo esplorerà i modelli Volkswagen che possono essere guidati dai neopatentati, rispettando i limiti di potenza stabiliti per il 2025.

Modelli Volkswagen adatti ai neopatentati

La Volkswagen Polo è uno dei modelli più accessibili per i neopatentati. Grazie al motore 1.0 TSI, le versioni di questa vettura rientrano nei limiti di potenza, con una potenza massima di 115 CV. La Polo offre un’ottima maneggevolezza e un peso contenuto, rendendola ideale per i neopatentati. Tuttavia, è importante notare che la versione sportiva Polo GTI non è consentita per i neopatentati, a causa delle sue prestazioni superiori.

Un’altra opzione interessante è la Volkswagen T-Cross, che utilizza anch’essa il motore 1.0 TSI. Questo modello è disponibile in diverse varianti, tutte adatte ai neopatentati. La versione top di gamma, con cambio automatico DSG, offre prestazioni elevate senza superare i limiti di potenza. Il prezzo di partenza per la T-Cross è di 26.700 euro.

Altri modelli Volkswagen per neopatentati

La Volkswagen Taigo, con il motore 1.0 TSI, è un’altra scelta valida per i neopatentati. Anche se la versione 1.5 TSI è vietata, le varianti con motore 1.0 TSI sono perfette per chi ha appena conseguito la patente. La Taigo offre un design moderno e prestazioni competitive, con un prezzo base di 25.550 euro.

Per chi cerca un SUV, la Volkswagen T-Roc è disponibile in versioni adatte ai neopatentati, sia a benzina che diesel. Con prestazioni simili tra le due motorizzazioni, il T-Roc è un’ottima scelta per chi desidera un veicolo spazioso e versatile. Il prezzo di partenza per la versione a benzina è di 30.350 euro.

Le opzioni elettriche di Volkswagen per neopatentati

Volkswagen non si ferma ai modelli a combustione interna. La ID.3, la prima auto elettrica del marchio, è perfetta per i neopatentati grazie alla sua potenza omologata di 89 kW, ben al di sotto del limite di 105 kW. Con prestazioni da vera sportiva, la ID.3 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Il prezzo di partenza è di 36.490 euro.

Inoltre, la ID.4 e la ID.5 offrono varianti che rientrano nei limiti di potenza per i neopatentati, rendendole scelte pratiche e moderne. Entrambi i modelli possono vantare prestazioni elevate e un design accattivante, con prezzi che partono rispettivamente da 39.490 euro e 46.280 euro.

Conclusione

In sintesi, Volkswagen offre una vasta gamma di modelli adatti ai neopatentati, sia a combustione interna che elettrici. Con l’adeguamento alle nuove normative, i neopatentati possono ora scegliere tra diverse opzioni, garantendo sicurezza e prestazioni. Sia che si tratti di una compatta come la Polo o di un SUV come il T-Roc, Volkswagen ha qualcosa da offrire per ogni nuovo conducente.