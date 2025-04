Investimenti significativi per il futuro del pick-up Amarok in Argentina

Un investimento strategico in Argentina

In un contesto di sfide globali, Volkswagen ha deciso di puntare sull’Argentina, investendo ben 580 milioni di dollari nello stabilimento di Pacheco. Questo investimento rappresenta un passo cruciale per il marchio tedesco, che mira a diventare un leader tecnologico globale entro il 2030. La scelta di rafforzare la presenza in Sud America è motivata dalla necessità di sviluppare soluzioni di prodotto specifiche per i mercati regionali, un elemento chiave per il successo futuro dell’azienda.

Il nuovo Amarok: un pick-up per il mercato sudamericano

Il nuovo modello di pick-up, successore dell’Amarok, sarà progettato specificamente per il mercato sudamericano e inizierà la produzione nel 2027. Questo veicolo non solo rafforzerà la posizione di Volkswagen nel segmento dei pick-up, ma sarà anche un esempio di come l’azienda intende adattarsi alle esigenze locali. Con oltre 770mila unità di Amarok già prodotte nello stabilimento di Pacheco, l’azienda ha una solida base su cui costruire.

Innovazione e sostenibilità nella produzione

Volkswagen non si limita a investire in nuove linee di prodotto, ma punta anche all’innovazione nei processi produttivi. L’azienda introdurrà nuove tecnologie e ottimizzerà i processi digitali, aumentando l’efficienza energetica. Questo approccio non solo migliorerà la produttività, ma contribuirà anche a una produzione più sostenibile. La progressiva sospensione della produzione del SUV Taos nello stesso stabilimento è un chiaro segnale della volontà di concentrare le risorse sul nuovo Amarok, che sarà sviluppato in collaborazione con il costruttore cinese SAIC-Maxus.