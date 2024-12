Introduzione all’offerta Volkswagen Polo Edition Plus

La Volkswagen Polo Edition Plus 1.0 80 CV si presenta come una delle proposte più interessanti nel panorama automobilistico attuale, grazie all’iniziativa Progetto Valore Volkswagen. Questa offerta, valida fino al termine della promozione, si distingue per la sua flessibilità e per i vantaggi che offre ai clienti, rendendo l’acquisto di un’auto nuova un’esperienza accessibile e vantaggiosa.

Dettagli dell’offerta e vantaggi

Il prezzo di listino della Polo 1.0 a benzina è fissato a 23.700 euro, ma grazie a un contributo delle concessionarie, il costo scende a 21.533 euro. L’offerta prevede un anticipo di 4.900 euro, seguito da 35 rate mensili di 129 euro ciascuna, con un tasso di interesse TAN del 5,99% e un TAEG del 7,40%. Al termine del piano di finanziamento, è prevista una maxi rata finale corrispondente al valore futuro garantito di 15.384,61 euro.

Un ulteriore vantaggio è l’estensione della garanzia a 4 anni o 80.000 km, che offre una maggiore tranquillità agli automobilisti. Tuttavia, è importante notare che l’offerta prevede un limite chilometrico di 30.000 km all’anno, con un costo di 0,07 euro/km per ogni chilometro extra, che potrebbe risultare restrittivo per chi utilizza l’auto per viaggi frequenti.

Caratteristiche della Volkswagen Polo

La Volkswagen Polo è un’icona nel segmento delle auto compatte, nota per il suo design elegante e le prestazioni affidabili. Questo modello, in particolare, è dotato di un allestimento interessante che combina comfort e tecnologia, rendendolo adatto sia per la guida in città che per i viaggi più lunghi. La Polo è apprezzata per la sua maneggevolezza e per l’efficienza dei consumi, caratteristiche che la rendono una scelta ideale per un pubblico variegato.

Inoltre, la Polo Edition Plus offre una serie di servizi aggiuntivi, come l’apertura pratica a 360 euro e spese di incasso mensili di 3,25 euro, che contribuiscono a rendere l’offerta ancora più competitiva. La formula di finanziamento con valore futuro garantito tutela il valore finale del veicolo, un aspetto fondamentale per chi desidera un’auto che mantenga il suo valore nel tempo.