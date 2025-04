Volkswagen Tayron si presenta come un SUV innovativo, ideale per famiglie e avventure.

Un nuovo protagonista nel mondo dei SUV

Il mercato automobilistico è in continua evoluzione e Volkswagen ha deciso di rispondere a questa sfida con il nuovo Tayron, un SUV che si colloca tra il Tiguan e il Touareg. Con una lunghezza di 4,78 metri, Tayron offre un design slanciato e moderno, pur mantenendo un’ottima abitabilità interna. Questo modello è pensato per le famiglie che cercano un veicolo spazioso, ma anche per chi ama l’avventura e necessita di un’auto versatile.

Dimensioni e comfort a bordo

Una delle caratteristiche distintive del Volkswagen Tayron è la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze. Con un passo aumentato di 12 cm rispetto al Tiguan, il Tayron garantisce un comfort di viaggio superiore, soprattutto per i passeggeri della seconda fila. Inoltre, la possibilità di configurare il veicolo con 5 o 7 posti rende questo SUV una scelta ideale per chi ha bisogno di spazio extra. La seconda fila di sedili è scorrevole, permettendo di ottimizzare lo spazio per le gambe dei passeggeri, mentre il bagagliaio offre una capacità variabile a seconda della configurazione scelta.

Motorizzazioni e tecnologia all’avanguardia

Il Tayron è disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui un motore 1.5 eTSI ibrido che offre una potenza di 150 cavalli e un consumo ridotto grazie alla tecnologia mild hybrid. Per chi cerca un’esperienza di guida più tradizionale, è disponibile anche un motore turbodiesel da 2 litri. La tecnologia di bordo è all’avanguardia, con un sistema di infotainment che include un display centrale di grandi dimensioni e un quadro strumenti digitale. La qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli rendono l’abitacolo del Tayron un ambiente confortevole e moderno.

Un SUV per ogni esigenza

Volkswagen Tayron si distingue non solo per le sue dimensioni generose e il comfort, ma anche per la sua versatilità. Che si tratti di un viaggio in famiglia o di un’escursione nel weekend, questo SUV è progettato per affrontare ogni situazione. La trazione integrale 4Motion è disponibile per le versioni più potenti, rendendo il Tayron adatto anche per percorsi più impegnativi. Inoltre, il sistema di sospensioni DCC Pro offre un’esperienza di guida fluida e controllata, anche su strade accidentate.