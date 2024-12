Un nuovo standard per gli ibridi plug-in

La Volkswagen Tiguan eHybrid rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle auto ibride plug-in. Con un’autonomia elettrica che raggiunge i 123 km, questo modello si distingue nettamente dai precedenti veicoli ibridi della casa automobilistica tedesca. La nuova batteria a ioni di litio, con una capacità netta di 19,7 kWh, consente di percorrere distanze considerevoli senza l’ausilio del motore a combustione. Questo è un cambiamento radicale rispetto ai circa 40 km di autonomia delle versioni precedenti.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

La Tiguan eHybrid non è solo un’auto ecologica, ma anche un veicolo dalle prestazioni elevate. Sotto il cofano, il motore elettrico da 115 CV e il nuovo motore a benzina 1.5 TSI evo2 lavorano in sinergia per offrire un’esperienza di guida fluida e potente. La trasmissione automatica a doppia frizione DSG a 6 marce, combinata con un sistema di trazione anteriore, garantisce una risposta rapida e una gestione ottimale della potenza. Inoltre, il sistema di ricarica rapida consente di ricaricare l’80% della batteria in circa 23 minuti presso le colonnine di ricarica rapida.

Comfort e praticità per l’utente moderno

La nuova Volkswagen Tiguan eHybrid è progettata per soddisfare le esigenze degli automobilisti moderni. Con un bagagliaio di 490 litri e una distribuzione equilibrata del peso, offre spazio e comfort senza compromettere le prestazioni. La possibilità di ricaricare a corrente alternata fino a 11 kW presso le wallbox domestiche rende la ricarica ancora più conveniente. Inoltre, grazie a un sistema di gestione della batteria avanzato, i consumi di benzina si mantengono bassi anche quando si utilizza il motore a combustione, con valori stimati intorno ai 5 l/100 km.

Un investimento per il futuro

Nonostante il prezzo della Tiguan eHybrid parta da 50.100 euro, è importante considerare i vantaggi a lungo termine. Le agevolazioni fiscali e i benefici per la circolazione nelle zone a traffico limitato possono rendere questo investimento più accessibile. Inoltre, il comfort di guida e l’efficienza energetica offerti da questo modello possono giustificare il costo iniziale, rendendolo una scelta intelligente per chi cerca un veicolo versatile e sostenibile.