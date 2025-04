Un restyling atteso per la Volvo S90

La Volvo S90, berlina di lusso della casa svedese, ha ricevuto un aggiornamento significativo a quasi dieci anni dal suo debutto. Questo rinnovamento, sebbene inaspettato, arriva in un momento cruciale per Volvo, che ha recentemente lanciato la sua nuova berlina elettrica, la ES90. Tuttavia, una notizia che ha sorpreso molti appassionati è che la nuova S90 non sarà disponibile in Europa, ma sarà riservata esclusivamente ai mercati cinesi e orientali. Questa scelta strategica pone interrogativi sul futuro della berlina in un mercato europeo sempre più competitivo.

Design e caratteristiche esterne

Il restyling della Volvo S90 si allinea con le modifiche già viste sulla XC90. Il frontale presenta una nuova griglia e proiettori a matrice di LED, mentre il cofano, il paraurti e i parafanghi sono stati ridisegnati per conferire un aspetto più moderno e aggressivo. Anche i gruppi ottici posteriori hanno subito un aggiornamento, contribuendo a un look complessivo più raffinato. Inoltre, i clienti potranno scegliere tra due nuove opzioni di verniciatura: Aurora Silver e Mulberry Red, che aggiungono un tocco di eleganza alla già prestigiosa berlina.

Interni e tecnologia avanzata

All’interno, la nuova Volvo S90 offre un monitor centrale da 11,2″ ispirato alla XC90, che, a causa delle sue dimensioni, sporge leggermente dalla plancia, migliorando l’accessibilità e l’interazione con il sistema infotainment. L’abitacolo è stato progettato per garantire un isolamento acustico superiore, creando un ambiente di guida più confortevole. Tuttavia, è importante notare che la S90 2025 non avrà motorizzazioni completamente elettriche, ma sarà disponibile in versioni ibride e mild-hybrid, con una variante ibrida plug-in in grado di percorrere fino a 80 chilometri in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP.

Strategia di mercato e futuro della gamma

La decisione di non lanciare la nuova S90 in Europa potrebbe riflettere una strategia più ampia di Volvo, che sta cercando di concentrarsi su mercati in crescita come quello cinese. Nel 2022, le vendite della V90 e V90 Cross Country sono state significativamente inferiori rispetto a quelle della berlina, suggerendo che la domanda per le berline di lusso potrebbe essere in declino in Europa. Con la crescente popolarità dei SUV e delle auto elettriche, Volvo potrebbe decidere di investire maggiormente in questi segmenti, lasciando le berline tradizionali come la S90 a mercati dove la domanda rimane forte.