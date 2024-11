Un design rinnovato per la Volvo XC90

Presentata per la prima volta dieci anni fa, la Volvo XC90 ha subito un restyling significativo nel 2019 e ora, nel 2023, si prepara a un secondo aggiornamento che ne esalta il design e le prestazioni. La nuova versione della suv di grandi dimensioni, lunga 495 cm, si distingue per un frontale rinnovato con una mascherina più ampia e listelli obliqui, oltre a fari più sottili che conferiscono un aspetto moderno e aggressivo. Anche la grafica delle luci posteriori è stata aggiornata, contribuendo a un look più contemporaneo e accattivante.

Motorizzazioni e prestazioni

Le novità non si fermano all’estetica. La Volvo XC90 offre ora una gamma di motorizzazioni rivista, con l’eliminazione delle versioni mild hybrid diesel. Le motorizzazioni a benzina mantengono una potenza di 250 CV, ma ora operano secondo il ciclo Miller, che migliora l’efficienza dei consumi e riduce le emissioni. Secondo i dati forniti dalla casa, la nuova XC90 percorre in media 11,9 km/l, un miglioramento rispetto ai precedenti 11,2 km/l.

Il sistema ibrido plug-in rimane invariato, con una potenza totale di 455 CV, grazie a un motore termico 2.0 turbo. La trazione integrale è standard su tutte le versioni, garantendo una guida sicura e stabile in diverse condizioni stradali.

Interni e comfort

All’interno, la Volvo XC90 si distingue per un abitacolo ampio e raffinato, dotato di una nuova plancia elegante e funzionale. Il sistema multimediale è ora gestito tramite uno schermo touch di 11,2 pollici, che offre un’interfaccia intuitiva e reattiva. La posizione della piastra di ricarica wireless per smartphone è stata migliorata, così come il portabicchieri, che ora offre una configurazione “2+1”.

Nonostante il comfort generale sia uno dei punti di forza della XC90, con un’ottima insonorizzazione e ammortizzatori a risposta selettiva, il posto centrale della seconda fila risulta scomodo e i sedili della terza fila sono difficili da sollevare e non adatti a persone alte. Il bagagliaio, sebbene ampio, non è eccezionale per una suv di queste dimensioni, il che potrebbe deludere alcuni acquirenti.

Prestazioni su strada e fuori strada

La Volvo XC90 si comporta bene anche tra le curve, nonostante le sue dimensioni generose. La tenuta di strada è buona, con un rollio contenuto e uno sterzo preciso. Tuttavia, per chi desidera avventurarsi in fuoristrada, le ruote ribassate potrebbero non offrire la migliore esperienza. Il motore a benzina da 2.0 litri, abbinato a un compressore volumetrico, sviluppa 310 CV e offre prestazioni paragonabili a quelle di un’auto sportiva.

Il cambio automatico a otto marce è fluido e reattivo, ma l’efficienza in modalità elettrica lascia a desiderare, con una percorrenza di poco più di 50 km, rispetto ai 71 km dichiarati. La ricarica della batteria richiede almeno tre ore, e a batteria scarica, i consumi si attestano su poco più di 10 km/l.

Prezzi e dotazioni

La versione più costosa, la Volvo XC90 T8 Ultra Bright, ha un prezzo di 101.000 euro e include una dotazione di serie ricca, con cerchi in lega da 21 pollici, impianto audio Harman Kardon e tetto in vetro apribile. Per chi cerca un’opzione più economica, l’allestimento base Core parte da 93.400 euro, mantenendo comunque un buon livello di comfort e tecnologia. Le versioni mild hybrid da 250 CV partono da 81.200 euro.

Un aspetto che delude è la garanzia limitata a soli due anni, il minimo richiesto dalla legge, che potrebbe non soddisfare le aspettative di chi cerca un investimento a lungo termine.