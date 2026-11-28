Ultimo weekend di novembre con traffico contenuto, prezzi dei carburanti in calo e temperature in picchiata. Ecco cosa aspettarsi sulle strade e nel meteo.

Ultimo weekend di novembre, con le festività alle porte e i mercatini di Natale già aperti in più località, soprattutto in Trentino. Molti italiani approfitteranno però del ponte dell’Immacolata per partire, mentre il weekend del 27-29 novembre resta tradizionale e con spostamenti ancora limitati.

Traffico sulle strade e in autostrada

Non sono previsti particolari disagi su strade e autostrade italiane. Potrebbero comunque formarsi rallentamenti o code in uscita dalle grandi città nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì, soprattutto per chi partirà per un fine settimana fuoriporta. Domenica i flussi più intensi potrebbero riguardare il senso di rientro.

Resta attivo il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada, domenica dalle 9 alle 22.

Benzina e gasolio in discesa

I prezzi dei carburanti continuano a scendere, sia per la benzina sia per il diesel, anche se restano molto elevati rispetto a un anno fa. Sulla rete stradale la benzina ha un prezzo medio di 1,925 euro al litro, con un calo di 5 millesimi rispetto al giorno precedente, mentre il gasolio costa 2,190 euro al litro. I dati sono quelli rilevati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sulla rete autostradale i prezzi sono più alti: 1,956 euro al litro per la benzina e 2,234 euro al litro per il diesel. La tendenza potrebbe proseguire nei prossimi giorni, anche se il petrolio è risalito nelle ultime ore in attesa della riunione dell’OPEC+ di domenica, da cui si attendono indicazioni sulla produzione per il 2027.

Meteo: weekend sereno al Nord e instabile al Sud

Il weekend sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nelle regioni meridionali il cielo sarà più instabile, con possibili piogge soprattutto in Sicilia e Calabria. La situazione dovrebbe continuare all’inizio della settimana successiva, con l’arrivo dell’anticiclone, mentre qualche leggera perturbazione non è esclusa su Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Un calo deciso delle temperature

L’inverno sul calendario arriverà solo il 21 dicembre, ma le temperature sono già in forte calo e assumeranno valori tipicamente invernali. Le minime scenderanno sotto zero al Nord e saranno sotto i 10 gradi quasi ovunque, con l’eccezione di Puglia e Sicilia. Le massime si attesteranno tra 7 e 8 gradi al Nord, tra 10 e 11 al Centro e tra 15 e 16 al Sud.