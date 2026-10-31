Toyota sperimenta due carrozzerie per la WRC 2027, introduce la Yaris Cross 2026 rinnovata e pianifica un motore ibrido a quattro cilindri.

Nel panorama automobilistico del 2026 la casa giapponese intensifica le attività su più fronti: continua i test della futura WRC 2027, ricorda il debutto della Yaris Cross 2026 nei concessionari e svela i primi dettagli sul nuovo motore 4 cilindri che sostituirà il tradizionale 3 cilindri.

Sami Pajari mette alla prova la Toyota WRC 2027 a Kuhmoinen

Il giovane finlandese Sami Pajari, affiancato da Marko Salminen, è stato l’ultimo pilota a salire su un prototipo della nuova macchina da rally, testata sullo storico tracciato di Kuhmoinen. Il percorso, caratterizzato da una stretta sezione fangosa, ha visto il pilota affrontare un terreno tecnico mentre il sole autunnale diminuiva. Il veicolo presentava una carrozzeria che richiama le linee della GR Yaris, identica a quella provata da Kalle Rovanperä e Oliver Solberg nei giorni precedenti.

Due soluzioni di carrozzeria: coupé e look GR Yaris

Il test di Pajari fa emergere la duplice configurazione disponibile per la WRC 27: una versione più snella, ispirata alla GR Yaris, e una variante coupé mostrata lo scorso ottobre in Portogallo. Le norme del nuovo regolamento, basate su un telaio a traliccio, consentono di montare qualsiasi carrozzeria purché rientri nei limiti dimensionali, mantenendo però la meccanica della Rally2. Di conseguenza la Toyota WRC27 condivide la trasmissione della GR Yaris Rally2 ma può indossare un design differente.

Yaris Cross 2026: design, motorizzazione unica e prezzi in Italia

Il B-SUV che ha dominato le vendite europee appare ora con il model year 2026, prodotto a Valenciennes. La gamma è stata semplificata: tutti i modelli sono equipaggiati con il motore 1.5 Full Hybrid da 130 CV, disponibile con trazione anteriore o integrale AWD-i. I nuovi allestimenti – Entry, Icon, Premium e la sportiva GR SPORT – introducono una griglia a nido d’ape tinta carrozzeria, fari a LED ride-up e tre nuove colorazioni, tra cui il raro Precious Bronze bi-tone.

Novità interne e tecnologiche

All’interno, la plancia si arricchisce di finiture platino e, per la prima volta, il rivestimento ecologico SakuraTouch® in simulpelle, realizzato con PVC vegetale, sughero e PET riciclato, riducendo del 95 % le emissioni di CO₂ rispetto alla vera pelle. Di serie troviamo specchietti pieghevoli elettricamente; sui modelli Premium si aggiungono illuminazione ambientale e ricarica wireless. La versione GR SPORT, ispirata alle vittorie del Toyota Gazoo Racing, offre paraurti sportivi, cerchi da 18 pollici e sedili con logo GR.

Il futuro motore ibrido di Toyota: addio al 3 cilindri

Toyota ha annunciato lo sviluppo della quinta generazione del suo sistema Hybrid Synergy Drive (HSD). Il nuovo propulsore manterrà la cilindrata di 1,5 litri ma abbandonerà il tradizionale layout a tre cilindri, passando a quattro cilindri più corti. Questo cambiamento mira a ridurre le vibrazioni tipiche dei tre cilindri, migliorare l’efficienza e consentire un profilo più piatto del blocco motore, con conseguente cofano più basso.

Benefici in termini di consumo e sostenibilità

Il Nuovo motore, più leggero e con baricentro più basso, promette consumi inferiori e una migliore integrazione con sistemi PHEV ed EREV, oltre a soddisfare le future norme Euro 7. Toyota intende impiegarlo su un’ampia gamma di modelli, persino vendendolo ad altri costruttori, consolidando così la sua leadership nel segmento ibrido.

L’attività di Toyota nel 2026 dimostra una strategia integrata: sperimentazioni avanzate nel rally con la WRC 2027, un rinnovamento completo della Yaris Cross che ne rafforza la posizione nel segmento B-SUV, e un ambizioso piano di evoluzione del motore ibrido che punta a superare le prestazioni del vecchio 3 cilindri. Il prossimo anno sarà cruciale per capire quali delle due carrozzerie per la Rally2 diventerà definitiva e come il nuovo propulsore a quattro cilindri influenzerà le future offerte di prodotto.