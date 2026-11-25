Una delle monoposto più legate alla storia della Formula 1 non ha trovato un nuovo proprietario a New York. La Williams FW16B-01 di Ayrton Senna resta disponibile.

Il 16 novembre la casa d’aste Sotheby’s ha proposto a New York la Williams FW16B-01 del 1994, una delle monoposto più legate alla storia della Formula 1 e una delle due sole rimaste. È la stessa vettura che Ayrton Senna guidò nella sua ultima stagione, prima dell’incidente fatale nel Gran Premio di San Marino. Nessuno l’ha comprata: le offerte non hanno raggiunto la soglia minima fissata dall’attuale proprietario, che la valutava tra i 4 e i 6 milioni di dollari.

Il contratto di Senna e la promessa mantenuta

Quando Senna passò dalla McLaren alla Williams alla fine del 1993, il suo contratto prevedeva la consegna di una monoposto nel caso in cui la scuderia britannica avesse vinto il titolo Costruttori nel 1994. La squadra conquistò il titolo battendo la Benetton, ma Senna non poté riceverla: morì durante il Gran Premio di San Marino a Imola. La Williams consegnò comunque il telaio FW16B-01 alla famiglia del pilota.

Senna non corse mai un Gran Premio con questo esemplare. Lo usò però durante il warm-up del Gran Premio del Brasile a Interlagos e nei test successivi a Jerez, dove lavorò allo sviluppo insieme a Damon Hill.

Una monoposto progettata per un regolamento difficile

La FW16 fu progettata da Adrian Newey e Patrick Head. Per la Williams fu una delle sfide tecniche più complesse, perché il regolamento del 1994 vietava numerosi aiuti elettronici alla guida. Il telaio fu poi aggiornato alla specifica FW16B, nell’ambito del programma di sviluppo che portò al titolo Costruttori.

Hill, Mansell e Coulthard al volante

Nel corso del 1994 il telaio fu guidato anche da Damon Hill, Nigel Mansell e David Coulthard. Coulthard vi disputò il suo primo Gran Premio di Formula 1, quello di Spagna.

La vettura restò di proprietà della famiglia Senna dal 1994 al 2024, custodita dalla Williams. Nel 2024 fu acquistata dall’attuale proprietario in una trattativa privata gestita da RM Sotheby’s. Non è mai stata restaurata e conserva gran parte delle condizioni originali. Tra le poche modifiche c’è il sedile personale del campione brasiliano.

Un mercato dei cimeli di Senna che cresce

Lo scorso luglio un casco usato da Senna in tre Gran Premi della stagione 1992 è stato venduto per 500.000 sterline, ben oltre la stima tra 80.000 e 120.000 sterline.

La mancata vendita non chiude la strada a una cessione futura. La monoposto resta disponibile tramite RM Sotheby’s per eventuali acquirenti interessati, e sarà riproposta in futuro.