WorldSBK 2026: Bulega domina a casa sua con Ducati

Nicolò Bulega ha dominato il Round dell'Emilia-Romagna del WorldSBK 2026, conquistando entrambe le gare e consolidando la sua leadership in classifica. Ducati continua a brillare, con un vantaggio significativo sugli avversari.

Il Round dell’Emilia-Romagna del WorldSBK 2026 ha visto Nicolò Bulega confermarsi come il pilota da battere. Con una prestazione impeccabile, il pilota italiano ha conquistato sia Gara 1 che Gara 2 sul Misano World Circuit Marco Simoncelliil circuito di casa sua.

Bulega, che corre per il team Racing – Ducatiha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, conquistando la Superpole e dominando entrambe le gare. Questo successo ha ulteriormente consolidato la sua leadership nella classifica piloti, con un vantaggio di 121 punti sul suo compagno di squadra Iker Lecuona.

La dominanza di Ducati nel campionato

La Ducati continua a dominare il campionato WorldSBKcon un vantaggio di 292 punti sulla seconda classificata, la Bimota. Questo successo è il risultato di una stagione impeccabile, con Bulega che ha conquistato 19 vittorie su 19 gare disputate.

La classifica piloti vede Bulega in testa con 434 puntiseguito da Lecuona con 313 punti e Yari Montella con 170 punti. Tra i costruttori, la Ducati è in testa con 434 puntiseguita dalla Bimota con 192 punti e dalla BMW con 127 punti.

Il duello tra Bulega e Lecuona

La gara di Gara 1 ha visto un avvincente duello tra Bulega e Lecuona. Lecuona è partito meglio, ma Bulega ha rapidamente recuperato la posizione, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel sorpasso. Bulega ha poi allungato costantemente, conquistando la vittoria con un margine di 6 secondi su Lecuona.

Il podio di Gara 1 è stato completato da Yari Montellache ha conquistato il suo primo podio a Misano. Montella ha dimostrato una grande abilità, rubando il podio ad Alex Lowes pochi secondi dopo lo spegnimento dei semafori.

Il duello tra le Bimota

Un altro momento saliente della gara è stato il duello tra Alex Lowes e Axel Bassanientrambi del Bimota by Kawasaki Racing Team. Lowes è partito quarto e Bassani settimo, ma per tutta la gara hanno regalato un bel testa a testa. Bassani ha superato Lowes al settimo giro, conquistando un quarto posto davanti a Lowes.

Le cadute e i ritiri

La gara non è stata priva di emozioni, con diverse cadute e ritiri. Ryan Vickers è caduto al terzo giro, così come Lorenzo Baldassarri e Sam Lowes. Lowes è riuscito a ripartire, ma si è ritirato nei box al termine della tredicesima tornata.

Altri piloti che hanno avuto problemi includono Remy Gardnerche è caduto al diciannovesimo giro, e Michael van der Markche si è ritirato per problemi tecnici. Nonostante queste difficoltà, la gara è stata un successo per Bulega e Ducati, che continuano a dominare il campionato.

Il prossimo appuntamento del WorldSBK sarà il Round del Regno Unito a Donington Parkdove i piloti si prenderanno delle settimane di pausa prima di affrontare l’ottava tappa stagionale.