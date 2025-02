Un nuovo capitolo per Yamaha in MotoGP

La Yamaha, storica casa motociclistica giapponese, ha svelato a Kuala Lumpur il suo ambizioso progetto per il Mondiale MotoGP 2025. Dopo un 2024 deludente, senza podi e con un quarto posto nella classifica Costruttori, la casa di Iwata ha deciso di rinnovare le sue strategie, puntando sul raddoppio dei team. La grande novità è l’ingresso del team Pramac, che si affianca alla squadra ufficiale, creando così una sinergia che mira a riportare Yamaha ai vertici della MotoGP.

Il team ufficiale e le nuove forze in campo

Il team ufficiale Yamaha conferma i suoi piloti di punta: Fabio Quartararo, campione del mondo nel 2021, e Alex Rins. Tuttavia, la vera novità è rappresentata dall’arrivo di Paolo Pavesio come nuovo managing director, che subentra a Lin Jarvis dopo 26 anni di leadership. Pavesio ha dichiarato che l’obiettivo è di tornare al vertice, sfruttando la diversità e le competenze dei due team, quello ufficiale e il Pramac, che non sarà un semplice team satellite, ma un partner strategico fondamentale.

Il team Pramac e le nuove sfide

Il team Pramac, fresco di un accordo con Alpine di Formula 1, schiera una coppia di piloti completamente nuova: il portoghese Miguel Oliveira e il sudafricano Jack Miller. Con Gino Borsoi confermato come team manager, il team si prepara a debuttare anche in Moto2, utilizzando moto Boscoscuro. L’obiettivo è chiaro: risalire la classifica e tornare a lottare per i podi, sfruttando le concessioni che la Yamaha ha ottenuto per il 2025, che includono motori con sviluppo libero e test privati.

Le aspettative dei piloti

I piloti esprimono grande entusiasmo per il nuovo progetto. Fabio Quartararo ha dichiarato di essere in ottima forma e di non vedere l’ora di iniziare la stagione, mentre Alex Rins ha sottolineato l’importanza del supporto di Yamaha e del team Pramac per migliorare le prestazioni. Anche Jack Miller e Miguel Oliveira si mostrano motivati e pronti a dare il massimo, consapevoli delle sfide che li attendono. La sinergia tra i team e il forte impegno di Yamaha sono elementi chiave per il successo del progetto.

Un futuro promettente per Yamaha e Pramac

Il team principal di Pramac, Paolo Campinoti, ha espresso la sua soddisfazione per essere stato scelto come partner da Yamaha, sottolineando il duro lavoro svolto dal team negli ultimi anni. Con l’obiettivo di raggiungere uno status ancora più elevato nella stagione 2025, la partnership con Yamaha rappresenta una grande opportunità per Pramac. La determinazione di Yamaha di tornare ai vertici della MotoGP, unita al raddoppio dei team, potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della casa giapponese nel campionato motociclistico più prestigioso al mondo.