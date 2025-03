Scopriamo le caratteristiche, i pregi e i difetti della nuova Yamaha Tracer 9, una moto pensata per il turismo e le avventure su strada.

Introduzione alla Yamaha Tracer 9

La Yamaha Tracer 9 si presenta come una delle moto più attese nel segmento delle crossover sport touring. Con un design rinnovato e una dotazione tecnologica all’avanguardia, Yamaha punta a consolidare la sua posizione di leader nel mercato. Questo modello, che si distingue per la sua versatilità e comfort, è stato progettato per soddisfare le esigenze di motociclisti in cerca di avventure su strada e viaggi prolungati.

Design e caratteristiche tecniche

Il design della nuova Tracer 9 è decisamente più massiccio rispetto ai modelli precedenti. La parte anteriore è caratterizzata da un plexiglass regolabile elettricamente e da carenature riviste, che offrono una protezione ottimale contro il vento. La moto è dotata di un’illuminazione innovativa con fari adattivi matrix LED, che garantiscono una visibilità eccellente in ogni condizione di luce. Inoltre, la presenza di borse laterali integrate e di una tasca per smartphone con ricarica USB rende la Tracer 9 estremamente pratica per i viaggiatori.

Prestazioni e motore

Il cuore pulsante della Yamaha Tracer 9 è il motore tre cilindri CP3 da 890 cc, capace di erogare 119 CV di potenza e 93 Nm di coppia. Questo motore, che ha subito un affinamento per rispettare le normative Euro 5+, offre prestazioni brillanti sia in città che su strade extraurbane. La moto è equipaggiata con un cambio a 6 rapporti e un sistema di Quickshifter, che permette cambi di marcia rapidi e fluidi. I cinque riding mode disponibili (Rain, Street, Sport, Custom 1 e Custom 2) consentono ai motociclisti di personalizzare l’esperienza di guida in base alle proprie preferenze e alle condizioni stradali.

Comfort e tecnologia

La posizione di guida sulla Tracer 9 è stata ottimizzata per garantire un comfort superiore durante i lunghi viaggi. La sella, posizionata a 845 mm da terra, offre una buona distanza tra il piano di seduta e le pedane, favorendo una postura rilassata. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero trovare la sella di serie poco confortevole per viaggi prolungati, suggerendo l’opzione di un upgrade. La moto è anche dotata di sospensioni semi-attive KYB, che si adattano automaticamente alle condizioni stradali, migliorando ulteriormente il comfort di guida.

Prezzo e disponibilità

La nuova Yamaha Tracer 9 sarà disponibile in cinque versioni, con un prezzo di partenza di 12.199 euro per il modello standard. La versione GT, testata durante la prova, è proposta a 15.399 euro, mentre la versione top di gamma Tracer 9 GT+, disponibile solo con trasmissione automatizzata, avrà un prezzo di 18.599 euro. La disponibilità sul mercato è prevista per maggio 2025, rendendo la Tracer 9 una delle novità più attese nel panorama motociclistico.