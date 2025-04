Un nuovo standard per i minivan di lusso

Nel panorama automobilistico attuale, i minivan di lusso stanno guadagnando sempre più attenzione, specialmente in Cina. Tra i modelli più innovativi, il Zeekr 009 Grand Collector Edition emerge come un simbolo di eleganza e prestazioni. Questo veicolo, sviluppato da Geely, non è solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza di viaggio che promette di ridefinire il concetto di comfort su quattro ruote.

Design esclusivo e dettagli raffinati

Con una lunghezza di 5,22 metri, il Zeekr 009 Grand Collector Edition si distingue per il suo design audace e sofisticato. La carrozzeria nero lucido è impreziosita da dettagli dorati, come paraurti e cerchi in lega da 20 pollici, realizzati con finiture in oro 24 carati. Questo approccio stilistico trae ispirazione dalle linee delle prestigiose Rolls-Royce, creando un’immagine di lusso senza precedenti nel segmento dei minivan. Ogni elemento è pensato per colpire e attrarre, rendendo questo veicolo un vero e proprio oggetto del desiderio.

Interni da sogno: un’esperienza di viaggio unica

All’interno, il Zeekr 009 Grand Collector Edition offre un abitacolo progettato per garantire il massimo del comfort. La configurazione a quattro posti è dotata di sedili posteriori regolabili in 24 posizioni, con poggiapiedi e tavolini estraibili. Inoltre, gli occupanti possono godere di otto modalità di massaggio, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di relax totale. Tra le dotazioni spicca un imponente schermo da 43 pollici, che arricchisce ulteriormente l’esperienza di intrattenimento a bordo.

Prestazioni elevate e autonomia sorprendente

Nonostante il focus sul lusso, il Zeekr 009 Grand Collector Edition non trascura le prestazioni. Equipaggiato con due motori elettrici, il minivan offre una potenza complessiva di 789 CV e una coppia di 810 Nm, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. La batteria da 108 kWh, fornita da CATL, garantisce un’autonomia fino a 702 km, un dato significativo che, sebbene calcolato secondo il ciclo CTLC, dimostra l’impegno di Geely nel coniugare lusso e sostenibilità.

Un futuro luminoso per i minivan di lusso

Il Zeekr 009 Grand Collector Edition sarà presentato ufficialmente al Salone dell’Auto di Shanghai, con consegne previste in Cina a partire da giugno. Il prezzo di partenza sarà di circa 107.000 euro, un investimento che riflette le ambizioni di Geely di posizionarsi nel mercato dei veicoli premium. Sebbene la sua introduzione in Europa sembri improbabile, questo modello rappresenta un chiaro segnale di come i minivan possano aspirare a livelli di lusso precedentemente riservati ad altri segmenti automobilistici. Con l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, il futuro dei minivan di lusso appare promettente.