Introduzione al marchio Cupra

Cupra è un marchio automobilistico spagnolo, parte del Gruppo Volkswagen, che si è affermato nel mercato delle vetture sportive e ad alte prestazioni. Fondata nel 2018, Cupra ha rapidamente guadagnato popolarità, superando le vendite della casa madre, Seat, in diversi mercati, tra cui l’Italia. Questo marchio premium si distingue per la sua offerta di veicoli che combinano prestazioni elevate e design accattivante, ma non è noto per essere particolarmente economico.

I modelli Cupra e i loro prezzi

Attualmente, il listino di Cupra comprende sette modelli: Ateca, Born, Formentor, Leon berlina, Leon station, Tavascan e Terramar. Questi veicoli sono disponibili con diverse motorizzazioni, tra cui benzina, diesel, ibridi, plug-in ed elettrici. I prezzi variano notevolmente, partendo da poco più di 33.000 euro per il modello più economico fino a oltre 76.000 euro per le versioni più performanti. Questo articolo si concentra sui modelli Cupra più accessibili, analizzando le loro caratteristiche e i costi associati.

Modelli Cupra più economici

Il modello più economico di Cupra è la Leon 1.5 TSI 150 CV, il cui prezzo parte da 33.450 euro. Questa berlina è equipaggiata con un motore benzina Euro 6 a 4 cilindri, capace di erogare 150 CV e una coppia di 250 Nm. La Leon consuma circa 5,8 litri di carburante ogni 100 km, con emissioni di CO2 pari a 132 g/km, rendendola una scelta interessante per chi cerca un veicolo sportivo ma anche efficiente.

Un altro modello da considerare è la Born 59kWh 231 CV Impulse+, il veicolo elettrico più economico della gamma, disponibile a partire da 42.100 euro. Questa vettura rappresenta un’ottima opzione per chi desidera un’auto a zero emissioni senza rinunciare alle prestazioni.

Finanziamenti e offerte speciali

Cupra offre diverse opzioni di finanziamento per rendere l’acquisto dei suoi veicoli più accessibile. Ad esempio, la Cupra Terramar può essere finanziata con rate mensili a partire da 295 euro, con un anticipo di 5.100 euro. Anche il Cupra Formentor, con motore e-Hybrid da 204 CV, è disponibile a rate mensili di 195 euro, rendendo queste vetture sportive più accessibili a un pubblico più ampio.

Le offerte di finanziamento includono anche la Cupra Leon nella versione 1.5 e-Hybrid, con rate mensili di 185 euro, e la Cupra Ateca con motore 1.5 TSI, anch’essa a 295 euro al mese. Queste opzioni di pagamento possono facilitare l’acquisto di un’auto sportiva, permettendo ai clienti di godere delle prestazioni senza un impegno finanziario eccessivo.