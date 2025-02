Il ritorno di Zhou Guanyu in Ferrari

Il 25enne pilota cinese, Zhou Guanyu, ha ufficialmente fatto il suo ritorno a Maranello come nuovo pilota di riserva della Scuderia Ferrari. Dopo aver concluso la sua esperienza da titolare con il team Sauber, Zhou si unisce ad Antonio Giovinazzi per la stagione 2025. Questo ritorno segna un’importante tappa nella carriera del giovane pilota, che ha trascorso quattro anni nella Ferrari Driver Academy, un periodo che ha contribuito alla sua crescita e preparazione nel mondo della Formula 1.

Un incrocio di destini

La storia di Zhou è caratterizzata da un curioso incrocio di destini. Infatti, il pilota cinese ha preso il posto di Antonio Giovinazzi in Formula , e ora si ritrova a lavorare nuovamente con lui, ma in un ruolo diverso. La Scuderia Ferrari ha accolto Zhou con entusiasmo, sottolineando l’importanza della sua esperienza e del suo talento nel supportare il team durante la stagione. “Diamo il benvenuto a Zhou Guanyu nella famiglia Ferrari”, si legge nella nota ufficiale della Scuderia, evidenziando il valore che il pilota porterà al team.

Il percorso di Zhou nella Formula 1

Nato a Shanghai nel maggio del 1999, Zhou ha iniziato la sua carriera nel motorsport a soli otto anni, conquistando il titolo di “Miglior giovane pilota” nella categoria kart. Dopo aver fatto il suo ingresso in Formula e successivamente in Formula 3, ha debuttato in Formula con il team UNI-Virtuosi. La sua carriera ha preso una svolta significativa quando è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy dal 20, prima di unirsi al programma giovani della Renault/Alpine. Nel 2021, ha corso in Formula 2 e ha poi fatto il suo debutto in Formula 1 con Sauber, diventando il primo pilota cinese a ottenere un sedile da titolare nella storia della Formula 1.

Il futuro del motorsport cinese

Zhou Guanyu rappresenta una speranza per il motorsport in Cina, un paese che ha visto poche presenze di piloti titolari nella Formula 1. La sua popolarità è in crescita, con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, un chiaro segno del suo impatto nel panorama sportivo asiatico. La presenza di Zhou in Ferrari non solo offre opportunità per il pilota, ma anche per il motorsport cinese, che sta cercando di affermarsi a livello internazionale. Con l’impegno di Zhou e la sua determinazione, il futuro sembra promettente per il motorsport in Cina.