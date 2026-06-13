1000 Miglia 2026: la vittoria di Alfa Romeo e l’eredità delle auto storiche

La 1000 Miglia 2026 ha visto il trionfo di Alfa Romeo con la 6C 1750 Gran Sport guidata da Juan e Margarita Tonconogy. Scopri come si è svolta la gara e perché questo successo è storico.

La 1000 miglia 2026 ha chiuso i battenti con un trionfo storico per Alfa Romeo. La 6C 1750 Gran Sport del 1931, guidata dall’equipaggio argentino Juan e Margarita Tonconogyha conquistato il primo posto, segnando un’altra vittoria per il Biscione.

Questa edizione della celebre gara di regolarità ha visto la partecipazione di oltre 400 vetture storiche provenienti da 33 nazioni, percorrendo quasi 2000 chilometri attraverso le strade più affascinanti d’Italia. La competizione, che si è svolta in cinque giorni, ha messo in luce non solo il talento degli equipaggi, ma anche l’eccellenza delle auto storiche.

La vittoria di Alfa Romeo e il dominio del Biscione

La 6C 1750 Gran Sport ha dominato la gara, confermando il primato storico di Alfa Romeo, che ha conquistato ben 11 affermazioni assolute tra il 1928 e il 1957. L’equipaggio Tonconogy ha saputo gestire al meglio le insidie del percorso, dimostrando abilità e precisione.

Al secondo posto si è classificato Andrea Vescovincitore delle ultime sei edizioni, insieme a Fabio Salvinelli su un’altra Alfa Romeo, la 6C 1750 SS Spider Z Villa Trasqua. Questo risultato ha portato doppia soddisfazione per Alfa Romeo, che ha piazzato due vetture sul podio.

Le altre vetture in classifica

La classifica finale ha visto anche la presenza di altre vetture storiche di prestigio. Al terzo posto si è classificata l’O.M. 665 MM Superba 2000 cm³ guidata da Lorenzo e Mario Turelliseguita da altre Alfa Romeo e Lancia Lambda.

Tra le partecipazioni più notevoli, spicca quella della 1900 super Sprint del 1956, guidata dai membri del gruppo musicale Subsonica. Questa vettura, parte della collezione ufficiale di Heritage Hub Italyha attirato l’attenzione del pubblico per le sue linee raffinate e il motore da 115 cavalli.

L’eredità delle auto storiche e il futuro di Alfa Romeo

La 6C 1750 Gran Sport è un’icona della storia automobilistica, prodotta negli anni ’20 con quattro tipologie di carrozzeria: Sport, Berlina, Torpedo e Spider. La versione Grand Sport, dotata di un compressore volumetrico, poteva raggiungere i 170 km/h con un peso di soli 840 kg.

Oltre alle vetture storiche, la 1000 Miglia 2026 ha visto anche il debutto della Giulia Quadrifoglio Luna Rossauna berlina sportiva prodotta in soli 10 esemplari. Questo modello, sviluppato in collaborazione con il team velico, vanta un motore a sei cilindri biturbo da 520 cavalli.

La gara ha anche ospitato una flotta di supporto Alfa Romeo, composta dai modelli Junior, Tonale e Stelvioche hanno accompagnato i concorrenti durante i controlli orari in Toscana e nella pianura padana.

La 1000 Miglia 2026 ha celebrato non solo il passato, ma anche il futuro di Alfa Romeo, dimostrando come l’eredità delle auto storiche continui a ispirare innovazione e passione per l’automobilismo.