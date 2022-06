205 55 R16 – I consigli di DSTyres sulle migliori gomme

Per mettere in piedi questa classifica il nostro team di dstyres.it ha messo insieme tutti i dati delle rispettive vendite degli pneumatici 205 55 R16, ovvero della misura standard, dal 2021 sino ad oggi, giugno 2022.

Durante il lavoro per la scelta dei migliori 10 pneumatici, abbiamo avuto l’idea di coinvolgere alcuni dei nostri abituali clienti che acquistano spesso e volentieri sulla nostra piattaforma web.

Per lo svolgimento di questo test non abbiamo preso in considerazione i soliti dati delle case produttrici di pneumatici, ma i feedback dei nostri clienti uniti al complessivo delle nostre vendite. I risultati ottenuti sono in linea ai risultati dei test ufficiali dei migliori brand sul mercato degli pneumatici nuovi.

All’interno della descrizione dei 10 migliori prodotti, i clienti selezionati per il nostro sondaggio parlano chiaramente di quelle che sono le specifiche tecniche che uno pneumatico affidabile e sicuro dovrebbe rispettare per soddisfare le proprie esigenze, tra queste abbiamo:

Sicurezza su fondi bagnati

Resa chilometrica

Resistenza al rotolamento

Bassi livelli di rumorosità

Tenuta stradale

Spazi di frenata

Focalizzandoci su queste caratteristiche fondamentali per uno pneumatico, sono stati scelti i migliori 10 brand che rispecchiano gli standard base elencati. Analizziamo insieme quali sono.

205 55 R16 – Michelin Prmacy 4

Gli pneumatici MICHELIN Primacy 4 sono stati ideati e pensati per garantire efficienza e sicurezza fatta per durare tutto l’arco di vita della gomma. Sono state classificate come migliori gomme estive grazie alla loro resa chilometrica. Oltre ad essere uno degli pneumatici più venduti all’interno del nostro sito web, le Primacy 4 sono state molto apprezzate dai nostri clienti proprio per il fattore di durata del battistrada.

Questa gomma rappresenta in sé tutte le migliori doti da noi elencate, quando si tratta di sicurezza stradale Michelin si ritiene una garanzia. Secondo i feedback raccolti in base alle esperienze dei nostri utenti automobilisti, la gomma è molto sicura sul bagnato soprattutto in fase di frenata, viene definita da molti uno pneumatico per auto familiare vista la sua bassa rumorosità. Chi fa un utilizzo quotidiano dell’auto e ha montato gli pneumatici Primacy 4 ha notato una notevole percentuale di risparmio sul carburante pari ad un 20% circa, questo è dovuto alla bassa resistenza al rotolamento, in sostanza, la gomma, producendo meno energia durante la fase di andamento permette un minore dispendio di forze e di conseguenza un risparmio sul carburante.

205 55 R16 – Bridgestone Turanza T005

Pneumatico a dir poco straordinario, anche Bridgestone è stato recensito veramente bene, abbiamo avuto un’altissima percentuale di clienti soddisfatti. Solo pochissimi hanno lamentato aimè un piccolo difetto. La gomma turanza T005 è resistente alla deformazione, ma una piccola parte dei nostri clienti che ha scelto Bridgestone ha lamentato dei consumi superflui nei lati interni del battistrada, naturalmente non essendo questi dei test ufficiali abbiamo rassicurato la clientela facendo presente che nella maggior parte dei casi si tratta di problemi dovuti alla convergenza.

La caratteristica che rende speciale questa gomma è dovuta al design del battistrada e le su ampie scolpiture sulla spalla che permettono un efficiente drenaggio dell’acqua.

La mesco NanoPro-Tech garantisce insieme al rinforzo in acciaio una bassa resistenza al rotolamento limitando le emissioni di CO2 nell’aria. Non a caso Bridgestone Turanza T005 è classificato come pneumatico a bollino verde dal 2009.

205 55 R16 – Good Year Efficentgrip Performance 2

La gamma Good Year Efficentgrip Performance2 offre una vasta scelta di misure disponibili sul mercato che varia dai 15 a 21 pollici. Basandoci sui dati raccolti delle nostre vendite abbiamo avuto riscontri positivi anche su Good Year, pare che il battistrada asimmetrico e la tecnologia della Mescola Mileage Plus abbiano avuto i loro risultati. Alle domande del nostro sondaggio hanno risposto tutti in maniera positiva riguardo questo pneumatico, in particolar modo alla stabilità su strada e in caso di acquaplaning, molti anche con una nota positiva riguardo l’elasticità della gomma che permette un chilometraggio superiore rispetto alla precedente line Good Yerar.

205 55 R16 – Pirelli Cinturato P7

Lo pneumatico Pirelli Cinturato P7 è un prodotto che va per la maggiore su vetture di media-alta cilindrata, in particolar modo per le misure 205 55 R16 e 225 45 R17.

Prodotto con tecnologia Efficent, fa sì che la gomma abbia una bassa resistenza al rotolamento e bassi consumi di carburante, associata la mescola Clean Ari fa sì che lo pneumatico in fase di rotolamento riduca drasticamente la dispersione di oli aromatici, diminuendo cosi inquinamento ed emissioni di CO2.

Durante i sondaggi molti hanno ribadito la silenziosità della gomma persino a consumo inoltrato, questo dato corrisponde alla perfezione con in dati forniti dalla casa madre Pirelli che indicano il valore di rumorosità a 72 dB.

Tabella vendite

I quattro brand elencati hanno collezionato il maggior numero di vendite sulla nostra piattaforma dstyres.it. A seguire abbiamo atri marchi importanti con caratteristiche molto simili ma con un impatto minore sulle vendite. Tra questi possiamo trovare: Continental EcoContact6, Hankook Ventus Prime2, Nexen N Fera, Kumho ES31, Yokohama Bluearth GT, Uniroyal Rainsport5.