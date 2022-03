Gomme auto quattro stagioni: cresce del 20% la vendita online

Le gomme 4 stagioni sono una soluzione sempre più diffusa in tutta Europa: a convincere tanti automobilisti è sicuramente la loro praticità dato che, appunto, come si intuisce dal nome, questi pneumatici possono essere utilizzati tutto l’anno. Se, complice anche la pandemia da Covid-19 si è registrato un calo nell’acquisto di pneumatici rispetto a due anni fa, lo stesso non vale però per il segmento delle gomme quattro stagioni.

Infatti, i dati rilevati nel terzo trimestre 2021 dall’ETRMA sono di circa 60,55 milioni di vendite di pneumatici in Europa, praticamente stabili rispetto all’anno precedente, ma si nota una crescita per gli pneumatici quattro stagioni nello stesso periodo con un valore di 6,993 milioni (+20% su Q3 2020 e -2% su Q3 2019).

Tra l’altro, questo trend, sembra essere in crescita, così come confermato dal segretario generale di ETRMA. A confermare il maggior interesse degli utenti verso l’acquisto delle gomme online è anche il 200% in più delle ricerche lanciate sui motori di ricerca per cercare, appunto, e-commerce dedicati alla vendita di pneumatici. Questo vuol dire che sempre più persone ritengono affidabili i siti che vendono gomme online: infatti, i migliori siti sono certificati e offrono tutte le garanzie del caso, proprio come i rivenditori fisici, garantendo prezzi competitivi.

Acquistare le gomme 4 stagioni online: una soluzione conveniente

Gli acquisti online sono diventati ormai una consuetudine tanto che, oggi, si compra praticamente di tutto su Internet, anche le gomme per l’auto. I vantaggi, infatti, oltre un notevole risparmio di tempo dato che su siti come gomme-auto.it si possono acquistare pneumatici quattro stagioni con pochi click anche dal proprio cellulare, risiedono anche nella possibilità di usufruire di prezzi convenienti e di offerte.

Inoltre, la presenza di un catalogo ampio permette agli utenti di scegliere le gomme perfette, magari facendo una ricerca veloce inserendo le misure degli pneumatici. In questo modo, si potranno visionare quali sono gli pneumatici adatti alla propria auto e il relativo prezzo. Solitamente, il costo delle gomme auto quattro stagioni da acquistare online sono inferiori a quelli praticati dai rivenditori tradizionali. La convenienza economica, infatti, come accennato in precedenza, è sicuramente uno di quei fattori che spinge sempre più persone ad acquistare gomme online.

Inoltre, è molto interessante anche la possibilità offerta dai vari e-commerce di gomme online di poter interagire con un’assistenza tecnica in grado di fornire consigli e informazioni sui prodotti e che aiutano l’utente a fare un acquisto più consapevole.

Le condizioni di consegna sono spesso molto vantaggiose perché possono includere spedizione rapida e la consegna gratuita e le gomme quattro stagioni possono essere ritirate e montate direttamente presso il proprio gommista.

Su Internet è possibile acquistare anche kit ruote complete che, in questo caso, non necessitano dell’intervento del meccanico per essere montate sull’auto.