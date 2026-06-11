24 Ore di Le Mans 2026: BMW in pole, Cadillac penalizzata e Ferrari delusa

La BMW #15 di Dries Vanthoor ha conquistato la pole position della 24 Ore di Le Mans 2026 dopo la penalizzazione della Cadillac #38. Scopri come si è svolta la Hyperpole e quali sono le sorprese delle qualifiche.

La 24 Ore di Le Mans 2026 ha vissuto un colpo di scena nella Hyperpole della classe regina. La BMW M Team WRT #15guidata da Dries Vanthoorha conquistato la pole position dopo la penalizzazione della Cadillac Hertz Team JOTA #38 di Jack Aitken.

La sessione di qualifiche è stata caratterizzata da una lotta serratissima tra BMWCadillac e Alpine. La Ferrari AF Corse #83campione in carica, è stata eliminata nelle qualifiche del mercoledì e non ha potuto partecipare alla Hyperpole.

La BMW conquista la pole dopo il colpo di scena Cadillac

Nella fase finale della Hyperpole, Dries Vanthoor ha imposto un ritmo incalzante con la BMW #15diventando il primo pilota del weekend a scendere sotto il muro dei 3’23”. Il belga ha fermato il cronometro in 3’22”564.

Nel finale, Jack Aitken sembrava aver regalato la pole alla Cadillac #38 con un giro più rapido di appena cinque millesimi di secondo. Tuttavia, i commissari hanno cancellato il tempo a causa di un’irregolarità commessa dal team, consegnando ufficialmente la pole position a Vanthoor.

Alle spalle della BMW scatteranno la Cadillac #12 di Will Stevens e l’Alpine #35 di António Félix da Costa. Quarta posizione per la BMW #20 di Robin Frijnsmentre la Ferrari AF Corse #51 resta lontana dalla lotta per la pole.

LMP2 e LMGT3: le sorprese delle qualifiche

Nella classe LMP2il miglior tempo è stato firmato da Esteban Masson sulla Oreca 07 del Team Panis Racing. In LMGT3la Heart of Racing ha dominato con la Aston Martin Vantage GT3 #27 di Mattia Drudi.

La Ferrari 296 GT3 #21 di AF Corse con Alessio Rovera scatterà in prima fila, seguita dalle due Lexus RC F GT3 di ASP Team. Le Mercedes-AMG di Iron Lynx non sono riuscite a qualificarsi per la fase finale della Hyperpole.

La 24 Ore di Le Mans 2026 promette di essere una gara emozionante, con la BMW in pole position e la Cadillac pronta a riscattarsi dopo la penalizzazione. La Ferrarinonostante la delusione, cercherà di lottare per la vittoria nella gara più importante del Mondiale Endurance.