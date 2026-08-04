Guida completa alle auto elettriche: prezzi, autonomia e vantaggi

Le auto elettriche hanno compiuto un balzo significativo, passando da una nicchia di mercato a una delle principali opzioni di mobilità del presente e del futuro. Negli ultimi anni, le immatricolazioni di veicoli elettrici hanno registrato un incremento costante, riflettendo un cambiamento nelle scelte di acquisto dei consumatori.

Tuttavia, molti potenziali acquirenti nutrono ancora dubbi e incertezze. Per questo motivo, abbiamo deciso di esplorare dieci aspetti fondamentali delle auto elettriche, offrendo una panoramica completa per chi desidera approfondire e comprendere meglio il mondo delle Battery Electric Vehicle (BEV).

Prezzi delle auto elettriche: un mercato in evoluzione

Il prezzo rappresenta uno dei principali ostacoli alla diffusione delle auto elettriche in Europa. Un sondaggio del 2026 ha rivelato che molti consumatori non sono disposti a pagare di più per un veicolo elettrico rispetto a un modello con motore a combustione interna. Tuttavia, la situazione sta cambiando rapidamente.

Tra il 2026 e il 2026, i prezzi medi dei veicoli BEV sono diminuiti in sei dei otto segmenti di mercato analizzati. Il calo più significativo si è registrato nel segmento delle utilitarie tradizionali, con una riduzione del 18,3%. Anche il segmento dei veicoli di classe media o medio-alta ha visto una diminuzione del 15,2%. In alcuni segmenti, come le city car e i SUV compatti, i modelli elettrici meno costosi sono già posizionati al di sotto del prezzo medio dei veicoli endotermici.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’esenzione totale dal bollo per i primi cinque anni dalla immatricolazione, seguito da una riduzione del 25% rispetto ai veicoli endotermici. Inoltre, i costi di manutenzione più contenuti contribuiscono a ridurre il divario di prezzo nel tempo.

Autonomia: un falso problema?

L’autonomia è sempre stata una delle principali preoccupazioni per chi considera l’acquisto di un’auto elettrica. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, l’autonomia media omologata è più che triplicata, superando i 500 km. I costi delle batterie sono diminuiti di circa l’80% e i tempi di ricarica si sono più che dimezzati.

L’autonomia varia significativamente tra i diversi modelli, dai 225 km di una city car ai 750 km della Tesla Model 3 LR. Fattori come lo stile di guida, la temperatura esterna e l’uso dell’aria condizionata possono influenzare l’autonomia. Tuttavia, considerando che gli italiani percorrono in media circa 28 km al giorno, l’autonomia delle auto elettriche è più che sufficiente per le esigenze quotidiane.

Ricarica: a casa o in mobilità

La ricarica domestica rappresenta la modalità principale di rifornimento per le auto elettriche in Italia, con una quota compresa tra il 70% e l’80% dell’energia erogata attraverso wallbox domestiche, condominiali o aziendali. La ricarica domestica è generalmente conveniente, poiché il prezzo del kWh corrisponde a quello previsto dal contratto di fornitura elettrica.

Chi dispone di un impianto fotovoltaico può alimentare la propria auto sfruttando l’energia autoprodotta, arrivando potenzialmente a ricaricare il veicolo a costo zero. La rete pubblica conta già 78.253 punti di ricarica, ma è necessario sviluppare ulteriormente l’infrastruttura di ricarica condominiale per supportare la crescita della mobilità elettrica.

I tempi di ricarica dipendono dalla capacità della batteria, dalla potenza erogata dall’infrastruttura di ricarica e dalla potenza massima che l’accumulatore è in grado di assorbire. Per esempio, una batteria da 50 kWh potrebbe essere caricata completamente in un’ora con una potenza di 50 kW, in mezz’ora con una potenza di 100 kW e in circa 20 minuti con una potenza di 150 kW.

Durata della batteria e manutenzione

La durata della batteria è una preoccupazione cruciale per chi acquista un veicolo elettrico. La garanzia sulle batterie dei veicoli elettrici varia generalmente tra 7 e 9 anni o fino a 200 mila chilometri, coprendo la batteria nel caso in cui la sua capacità residua scenda al di sotto dell’80% della capacità originale.

Uno studio di Recurrent ha riscontrato che, tra il e il 2026, la capacità media delle batterie è aumentata del 167%. Dopo cinque anni di utilizzo, le auto elettriche mantengono in media il 95% della loro autonomia originale. Inoltre, i costi di manutenzione di un BEV sono pressoché dimezzati rispetto a quelli di una vettura endotermica.

Impatto ambientale e futuro delle auto elettriche

Le auto elettriche emettono, in media, oltre tre volte meno anidride carbonica rispetto alle equivalenti auto a benzina. La riduzione delle emissioni è ancora più significativa se la batteria è prodotta in Svezia e l’auto è guidata nello stesso Paese. Inoltre, le auto elettriche contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento acustico, migliorando la qualità della vita nelle aree urbane.

Le auto elettriche stanno diventando parte integrante del sistema energetico domestico. Tecnologie come il Vehicle-to-Home (V2H) e il Vehicle-to-Grid (V2G) consentono di utilizzare la batteria come sistema di accumulo dell’energia, mettendola in dialogo con gli impianti fotovoltaici e con la rete elettrica. Il riciclo delle batterie rappresenta un ulteriore vantaggio, con ricavi stimati in 6,1 miliardi di euro entro il 2050.