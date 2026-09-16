Sabato 26 settembre il Comune di Cherasco accoglie due appuntamenti che puntano al cuore della vita di quartiere: Sport in Piazza e la Festa del Volontariato. Entrambe le iniziative si svolgeranno simultaneamente tra la Piazza degli Alpini e Piazza Gina Lagorio trasformando i centri storici in veri e propri laboratori di movimento, partecipazione e solidarietà.

Il pomeriggio parte alle ore 14:00 e si chiude alle 18:00, offrendo quattro ore intensive di attività gratuite. Le associazioni sportive locali predisporranno stand informativi dove genitori e ragazzi potranno scoprire le proposte della zona, dal calcio alla pallavolo, dal tiro con l’arco alle discipline emergenti come il parkour. I più piccoli avranno la possibilità di sperimentare direttamente, sotto la guida di tecnici qualificati, giochi di coordinazione, percorsi a ostacoli e mini-tornei pensati per avvicinarli al valore del gioco sportivo.

Sport in Piazza: un laboratorio aperto a tutti

Le associazioni presenti – come l’Associazione Sportiva Dilettantistica e il Club Ginnastica Torino – metteranno a disposizione spazi attivi dove i bambini potranno provare a tirare un canestro a calciare un pallone o a scoprire i primi passi del nuoto con l’ausilio di trainer certificati. L’obiettivo, come sottolinea il consigliere delegato allo sport Matteo Costamagna è creare una “giornata di partecipazione” in cui ogni giovane trovi la disciplina che meglio rispecchia le proprie passioni e attitudini. Costamagna ricorda inoltre il valore educativo dello sport, capace di insegnare rispetto delle regole, lavoro di squadra e capacità di superare i propri limiti.

Festa del Volontariato: la solidarietà prende forma

Contemporaneamente, la prima edizione della Festa del Volontariato si articola in una vera e propria piazza della solidarietà. Numerose realtà del territorio – gruppi socio-assistenziali, associazioni culturali, Pro Loco e comitati locali – presenteranno i loro progetti attraverso stand informativi. Si potranno scoprire iniziative di supporto agli anziani, laboratori per l’infanzia, attività di valorizzazione del patrimonio civico e tanto altro. Un ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli, con laboratori pratici pensati per far comprendere il valore del dono e dell’aiuto reciproco.

L’assessora Agnese Dogliani descrive l’evento come un “tributo al cuore pulsante” della comunità: «Cherasco vanta una rete associativa capillare, risorsa fondamentale per la coesione sociale. Questa giornata vuole dare risalto a chi, ogni giorno, si dedica al prossimo e trasmettere ai giovani l’importanza della solidarietà e dello sport».

Intrattenimento e momenti di festa

Per rendere l’atmosfera ancora più accogliente, il pomeriggio sarà scandito da una programmazione musicale a cura di band locali e da uno spettacolo di magia pensato per stupire i più piccoli. Questi momenti di svago non solo allietano la folla, ma fungono da ponte tra le attività sportive e quelle di volontariato, creando un fil rouge di condivisione e divertimento che caratterizza l’intera manifestazione.

Chiunque sia interessato è invitato a partecipare numeroso: famiglie, cittadini e visitatori potranno così godere di un pomeriggio all’aria aperta, dove lo sport incontra la solidarietà promuovendo al contempo i valori di socialitàpartecipazione e appartenenza alla comunità di Cherasco.