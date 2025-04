Introduzione alla Ztl Quadrilatero della Moda

Milano si prepara a una significativa trasformazione del suo traffico urbano con l’introduzione della Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel Quadrilatero della Moda. Questa nuova iniziativa, che entrerà in vigore a metà maggio 2025, è stata recentemente approvata dall’Amministrazione comunale e rappresenta un passo importante verso la sostenibilità e la vivibilità della città. La Ztl sarà attiva 24 ore su 24, tutti i giorni, e coprirà un’area centrale e lussuosa, delimitata da strade iconiche come via Manzoni e corso Monforte.

Dettagli sulla sperimentazione e le sanzioni

Nei primi due mesi di attivazione, la Ztl sarà in fase sperimentale. Durante questo periodo, le telecamere non sanzioneranno le auto, ma gli agenti della Polizia locale saranno autorizzati a multare i trasgressori colti in flagrante. Questo approccio mira a consentire ai cittadini di adattarsi gradualmente alle nuove regole, mentre si testano i sistemi di rilevazione delle infrazioni. È fondamentale che i residenti e i visitatori comprendano le nuove normative per evitare sanzioni e garantire un transito fluido.

Deroghe e accesso alla Ztl

La Ztl Quadrilatero della Moda prevede alcune deroghe per facilitare l’accesso a specifiche categorie di veicoli. Residenti e domiciliati muniti di autorizzazione, proprietari di box auto e coloro che hanno prenotato un posto nelle autorimesse potranno accedere liberamente. Inoltre, sono previste deroghe per moto, ciclomotori, mezzi di servizio e veicoli destinati al trasporto merci, con orari specifici per il carico e scarico. Tuttavia, il ministero delle Infrastrutture ha bloccato l’inserimento di una tolleranza di 15 minuti per il transito dei veicoli non autorizzati, rendendo necessario un attento rispetto delle nuove regole.

Impatto sulla mobilità e sul commercio

La creazione della Ztl nel Quadrilatero della Moda non solo mira a ridurre il traffico privato, ma anche a migliorare la qualità dell’aria e a promuovere un ambiente più vivibile per residenti e turisti. Tuttavia, è importante considerare anche l’impatto sul commercio locale. Le attività commerciali dovranno adattarsi a queste nuove regole, e i clienti dovranno pianificare i loro spostamenti tenendo conto delle limitazioni. La Ztl potrebbe, infatti, incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi, come biciclette e mezzi pubblici, contribuendo a una Milano più sostenibile.