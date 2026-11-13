Le auto elettriche avanzano a macchia di leopardo in Europa: tasse, infrastrutture e dipendenze energetiche ostacolano il piano Green Deal.

L’obiettivo fissato dal Green Deal nel 2019 era una penetrazione massiccia delle auto elettriche in tutta l’Unione europea entro la fine del decennio. I dati più recenti dell’ACEA mostrano che, a fine 2026, la realtà si presenta come una macchia di leopardo: alcuni Stati membri hanno superato il 50% di quote di mercato, mentre altri faticano a superare il 10%, con l’Italia al fondo della classifica.

Immatricolazioni BEV: marcata disomogeneità tra i Paesi UE

Il terzo trimestre del 2026 evidenzia una disparità significativa nelle immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV). Paesi come Germania e Francia hanno superato la metà delle nuove immatricolazioni, mentre la maggior parte dei Paesi dell’Est Europa rimane sotto il 10%. L’Italia, in particolare, si colloca all’ultimo posto della prima fascia, con una quota inferiore al 10%.

Il caso italiano

In Italia la pressione del Parlamento europeo ha persino spinto verso una temporanea retrocessione verso i motori tradizionali. La lentezza dell’adozione è alimentata da costi di ricarica elevati e da una rete di colonnine insufficientemente capillare.

Furgoni commerciali a zero emissione: crescita lenta

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri la transizione risulta ancora più tardiva. Nei primi nove mesi del 2026, i veicoli a zero emissione hanno rappresentato solo il 12% delle nuove immatricolazioni, un lieve incremento rispetto all’8% del 2025. L’industria richiede incentivi mirati affinché i veicoli commerciali diventino economicamente competitivi.

Rete di ricarica pubblica: potenza in crescita ma distribuzione errata

La capacità di ricarica totale dell’UE ha raggiunto i 42,9 GW a settembre 2026, segnando una crescita annua del 24%. Tuttavia, i circa 1,2 milioni di punti di ricarica pubblici sono ancora molto lontani dall’obiettivo di 3,5 milioni entro il 2030 fissato dalla Commissione europea. La distribuzione geografica rimane fortemente sbilanciata; le regioni del Nord Europa sono meglio coperte, mentre l’Italia registra una copertura particolarmente scarsa.

Impatto sui consumatori italiani

Ricaricare su una colonnina ultra-fast in Italia supera il 1 €/kWh, rendendo la ricarica pubblica più costosa di molte ricariche domestiche e persino di un pieno di benzina in termini di costo per chilometro.

Costi energetici: un peso per industria e automobilisti

I produttori europei pagano un prezzo dell’elettricità per la produzione che supera del 75% quello della Cina e dell’110% quello degli Stati Uniti. Questa disparità incide sulla competitività di gruppi come BMW, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz e Renault, ostacolando la capacità di produrre veicoli a zero emissione a costi competitivi. Per gli utenti finali, la differenza di prezzo si traduce in una spesa di ricarica significativamente più alta rispetto ai principali mercati extra-UE.

La transizione verso l’elettrico nell’Unione europea è ostacolata da tre elementi fondamentali: disparità nelle immatricolazioni, una rete di ricarica insufficiente e non omogenea, e costi energetici elevati. Senza interventi normativi più pragmatici e incentivi mirati, gli obiettivi climatici fissati a Bruxelles rischiano di rimanere un’aspirazione irrealizzabile.