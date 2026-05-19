Accesso griglia MotoGP e pacchetti VIP: cosa include

Se desideri vivere un weekend di gara come pochi, le offerte ufficiali MotoGP propongono una combinazione di accesso griglia, visite al paddock e ospitalità di alto livello. Questi pacchetti permettono di vedere da vicino la frenesia dei team, osservare i preparativi prima della partenza e godere di punti di vista privilegiati sul rettilineo di partenza. Molte esperienze sono concepite per dare un contatto diretto con il mondo delle corse: dalla possibilità di passeggiare sulla griglia fino agli incontri con figure chiave del paddock.

Le opzioni spaziano da attività di un giorno a pass per l’intero weekend, con servizi che includono lounge climatizzate, buffet e open bar. Ogni esperienza ha requisiti e limitazioni: ad esempio, per alcune attività è richiesta un’età minima di 15 anni. Inoltre, tutte le offerte sono soggette a modifiche e alle normative locali di sicurezza e salute, quindi è importante verificare i termini prima dell’acquisto.

Accessi sulla griglia e momenti ‘in pole position’

Tra le opportunità più emozionanti c’è l’invito a camminare sulla griglia di partenza: il pacchetto griglia MotoGP consente di percorrere l’asfalto mentre i piloti effettuano gli ultimi preparativi. Esistono vari livelli, inclusi accessi dedicati per la gara MotoGP e quelli specifici per la gara Moto2. L’atmosfera è intensa e il contatto con i team è ravvicinato: molte esperienze prevedono l’accesso prima dello spegnimento delle luci, permettendo di vivere l’attesa in prima persona.

Condizioni e limiti d’accesso

Alcune attività, come l’accesso alla griglia per le gare di supporto (che può includere la Talent Cup), richiedono che i partecipanti abbiano almeno 15 anni. Inoltre, non tutte le offerte includono la partecipazione alla cerimonia sul podio: ad esempio, il servizio fotografico sul podio consente di salire sul palco per lo scatto, ma non comprende l’accesso alla celebrazione ufficiale della domenica. Le disponibilità e gli incontri possono essere soggetti a variazioni.

Ospitalità e servizi del MotoGP VIP Village

Il MotoGP VIP Village è la proposta di ospitalità al centro del pacchetto VIP: situato nel Pit Building, offre una terrazza scoperta con vista sulla linea di partenza e sul Pit Lane, oltre a uno sguardo verso la curva 1 e il paddock. Gli ospiti possono accedere anche alla Main Grandstand, posizionata di fronte al VIP Village, per godere di prospettive complete sull’azione in pista. L’area è pensata per chi cerca comfort senza rinunciare allo spettacolo.

Premi e ristorazione nella Premier Lounge

All’interno del VIP Village è possibile scegliere la Premier Lounge, una lounge privata e climatizzata che include colazione e pranzo a buffet preparati da chef selezionati, snack pomeridiani e una selezione di formaggi e salumi. Il servizio prevede un open bar continuato con prosecco, birra, vino, bevande analcoliche e cocktail. Queste soluzioni sono studiate per massimizzare l’esperienza del weekend con intrattenimento e attività esclusive riservate agli ospiti.

Visite ai box, paddock e tour esclusivi

Per chi vuole andare oltre l’ospitalità, i pacchetti offrono il celebre paddock pass valido per uno o due giorni, tour guidati del paddock e visite ai box dei team. Il Guided Paddock Tour porta dietro le quinte per comprendere l’organizzazione di quella che è a tutti gli effetti una piccola città itinerante: motorhome, officine e logistica delle gare. Durante il tour è possibile assistere al lavoro dei tecnici e porre domande a figure professionali del settore.

Esperienze più immersive includono il Team Garage Experience, che si svolge durante il tour guidato e permette di osservare da vicino il lavoro degli ingegneri e dei meccanici, e il Service Road Tour, che consente di percorrere la strada di servizio parallela alla pista per una visuale unica mentre i piloti sono in pista. Sono previsti anche incontri come l’Inside MotoGP Q&A con dirigenti e specialisti del paddock e apparizioni esclusive di piloti come sessioni di Q&A: tutti gli appuntamenti possono subire variazioni.

Infine, il pacchetto include attività come la Pit Lane Walk e l’accesso alla MotoGP World Champions Trophy, offrendo spunti fotografici e ricordi unici. Ricordiamo che tutte le esperienze sono condizionate dalle normative locali di salute e sicurezza e che alcune attività richiedono limiti d’età specifici.

Se desideri avere maggiori dettagli o personalizzare un pacchetto ufficiale MotoGP per una gara, è consigliabile contattare gli organizzatori tramite il form ufficiale: saranno in grado di chiarire disponibilità, orari e requisiti, assicurando che la tua visita corrisponda esattamente alle aspettative e alle norme vigenti.