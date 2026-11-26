Sei punti separano Tom Dufour e Ioan Lloyd all'ultima gara della ADAC Opel GSE Rally Cup, la prima coppa monomarca completamente elettrica.

La prima stagione della ADAC Opel GSE Rally Cup arriva alla fase finale nel weekend del Rally di Spa, nelle Ardenne belghe. Si tratta della prima coppa monomarca completamente elettrica al mondo, e il titolo si gioca tra Tom Dufour e Ioan Lloyd, separati da soli sei punti con sei delle sette gare già disputate.

Restano in palio 35 punti, quindi la classifica è ancora completamente aperta. Dufour guida con 166 punti, Lloyd è secondo con 160.

Dufour e Lloyd, una stagione di piazzamenti costanti

Dufour, francese, corre con il copilota Alex Dubois e ha conquistato cinque secondi posti. Lloyd, gallese, corre con Sion Williams: i due sono saliti sul podio cinque volte e hanno vinto la loro prima gara con l’Opel Mokka GSE Rally al Rallye Vosges Grand-Est.

In palio non c’è solo il titolo. Il vincitore ottiene la promozione automatica al team ufficiale Opel e la partecipazione al Campionato Europeo Junior Rally 2027.

Dufour dice di non sentire pressione: “Non sento alcuna pressione particolare, solo una grande attesa all’idea di poter competere con Ioan e Sion per il titolo”. Lloyd risponde: “Dopo una stagione così straordinaria, poter competere con Tom per il titolo nell’ultima gara è un privilegio e ci rende orgogliosi.”

Schulz punta alla quinta vittoria

Timo Schulz è terzo con 136 punti, 30 dietro al leader. Con il copilota Maresa Lade ha quattro vittorie stagionali, ma anche due risultati senza punti, e per lui il titolo è solo una possibilità matematica. “Non sto pensando affatto al campionato. Possiamo entrare a Spa senza pressione e cercheremo di assicurarci la quinta vittoria della stagione”, ha detto il pilota tedesco, che di recente ha conquistato il settimo titolo assoluto del Campionato Europeo Junior con il Team ADAC Opel Rally.

Al via della finale ci saranno anche due piloti ospiti: Calle Carlberg, con il norvegese Jørgen Eriksen, e Timo van der Marel, con Erwin Berkhof.

Il programma di Spa e la Power Stage

Le squadre affronteranno 15 prove speciali per un totale di 137,2 km. La gara si corre sabato 28 e domenica 29 novembre, e il titolo sarà deciso domenica con l’ultima Power Stage, che assegna fino a cinque punti bonus, alle 17:04 CET.

Jörg Schrott, direttore Opel Motorsport, ha definito la stagione con parole precise: “Questo porta il rally elettrico a un livello completamente nuovo”. Schrott ha sottolineato le prestazioni e l’affidabilità della nuova Opel Mokka GSE Rally.