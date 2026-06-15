Aixam Easy: minicar elettrica con due batterie e autonomia fino a 113 km

La Aixam Easy è una minicar elettrica accessibile già dai 14 anni: offre due taglie di batteria da 5,5 kWh e 7,5 kWh, un motore da 6 kW e una proposta pensata per la città in un mercato europeo sempre più elettrico.

Il panorama della mobilità urbana in Europa mostra da tempo una forte spinta verso l’elettrificazione dei mezzi più compatti. In questo contesto il marchio francese Aixam presente nel settore dei quadricicli leggeri fin dagli anni 1983 presenta la nuova Easy pensata per diventare il punto d’accesso alla sua offerta elettrica.

La proposta si rivolge in particolare ai giovani: la guida è consentita dai 14 anni con la normativa AM, e l’auto vuole affiancare lo scooter offrendo una carrozzeria protettiva, interni più curati e soluzioni pratiche per l’uso quotidiano in città.

Due opzioni di autonomia e lo stesso propulsore

La nuova Easy è disponibile con due diverse soluzioni di accumulo: una batteria da 5,5 kWh e una da 7,5 kWh. Queste scelte determinano l’autonomia dichiarata: la versione con batteria più capiente raggiunge fino a 113 km con una singola ricarica, mentre la batteria di capacità inferiore offre un’autonomia più contenuta. In entrambi i casi il motore elettrico eroga una potenza massima di 6 kW valore coerente con l’appartenenza al segmento dei quadricicli leggeri.

Rapporto tra batteria e uso urbano

Le due taglie di batteria riflettono due approcci d’uso: chi predilige spostamenti più lunghi senza ricariche frequenti potrà orientarsi verso la capacità superiore, mentre chi si muove su percorsi urbani brevi potrebbe scegliere la versione con accumulatore più compatto, ottimizzando costi e pesi. L’accoppiata batteria/motore è tarata per la mobilità cittadina, dove contano praticità, efficienza e facilità di manutenzione.

Inquadramento normativo e comportamento su strada

La Easy rientra nella categoria dei quadricicli leggeri quindi è progettata per rispettare limiti e caratteristiche tipiche di questa classe. In particolare la velocità massima è determinata in conformità con le regole che valgono per questi veicoli: il limite operativo è di 45 km/h. Questo parametro, insieme alla potenza del motore, orienta lo sviluppo tecnico verso una risposta pronta in ambito urbano piuttosto che verso prestazioni elevate.

Alla guida, l’impostazione tecnica favorisce la gestione semplice delle marce e dei comandi: l’erogazione del motore è progressiva per rendere l’uso immediato anche a chi è alle prime esperienze, mentre gli organi di sterzo e frenata sono dimensionati per un veicolo che opera principalmente in ambito cittadino. La frenata è studiata per pesi contenuti e velocità moderate, assicurando la proporzione necessaria tra arresto e stabilità.

Ruolo dei quadricicli leggeri nel mercato europeo

Negli ultimi anni il segmento dei quadricicli leggeri in Europa è cambiato rapidamente: la componente elettrica ha guadagnato terreno fino a rappresentare una quota rilevante delle immatricolazioni, superando la presenza dei motori diesel e incidendo per circa due terzi delle immatricolazioni rispetto alla precedente predominanza di soluzioni a combustione nel 2026. Questo spostamento ha stimolato costruttori storici e nuovi attori a offrire modelli più moderni, meglio equipaggiati e pensati per rispondere a esigenze di costi, praticità e sostenibilità.

In questo scenario Aixam consolida la sua offerta con la Easy, modello che mira a combinare i vantaggi di una vettura protettiva con la semplicità d’uso di un mezzo pensato per la città.

Target di clientela e posizionamento

La Easy è pensata per più profili d’utenza: innanzitutto i giovani che, a partire dai 14 anni cercano un’alternativa allo scooter con maggior protezione e praticità; ma anche gli adulti che desiderano un mezzo compatto per spostamenti urbani, con costi di gestione ridotti e semplicità di parcheggio. La filosofia del modello è offrire un accesso facile all’elettrico senza rinunciare a interni più curati rispetto al passato.

La proposta si inserisce nella gamma di un marchio che da decenni opera nel comparto delle minicar e che si è trovato a competere con realtà del gruppo Stellantis e con altri modelli urbani di marchi come Fiat e Citroën in un mercato in cui l’elettrificazione rappresenta un fattore chiave di differenziazione.

Con la Easy, Aixam punta