Prezzi carburante Italia: benzina a 1.895 euro/litro, diesel a 2.002

La benzina in Italia costa in media 1.895 euro/litro, mentre il diesel si attesta a 2.002 euro/litro. Lo spread tra i due carburanti è di 0.107 euro a favore della benzina.

Tra le province più care, Trieste guida la classifica con un prezzo di 1.953 euro/litro, seguita da Nuoro a 1.946 euro/litro e Crotone a 1.934 euro/litro. Al contrario, Sondrio offre il prezzo più basso a 1.799 euro/litro, seguita da Rovigo e Biella entrambe a 1.867 euro/litro.

Il panorama nazionale mostra una variazione significativa tra le diverse province. Ad esempio, Bolzano e Avellino registrano prezzi rispettivamente di 1.932 e 1.927 euro/litro, mentre Como e Forlì-Cesena offrono prezzi più competitivi a 1.869 e 1.872 euro/litro.

Secondo i dati del MIMIT — Osservaprezzi carburanti, i prezzi dei carburanti continuano a mostrare differenze rilevanti a livello territoriale, influenzando le scelte degli automobilisti.