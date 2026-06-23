Alesi: perché il confronto con Leclerc non regge, la risposta dopo la domanda di Turrini

Nel corso di un intervento pubblico del 23 Giugno 2026 Jean Alesi ha risposto in modo netto a una domanda che paragonava la sua esperienza alla guida della Ferrari con quella attuale di Leclerc. L’ex pilota francese ha richiamato alla memoria il suo trasferimento a Maranello il contesto tecnico dell’epoca e il peso di aspettative che si scontrarono con i limiti della monoposto.

Alesi ha ricordato i fatti salienti della propria carriera in Italia: l’approdo alla Ferrari dopo un biennio alla Tyrrell e il contratto che la Scuderia strappò alla Williams pagando la cifra di 4 milioni di dollari. Nonostante l’affetto popolare e l’immagine di pilota simbolo, il bilancio in termini di successi fu contenuto: 1 vittoria nei primi 5 anni in rosso, a causa di una vettura spesso inferiore rispetto a McLarenWilliams e Benetton.

Il ricordo del trasferimento a Maranello e il contesto tecnico

Jean Alesi ha ribadito che il suo arrivo a Maranello non fu privo di tensioni e difficoltà. Dopo i due anni alla Tyrrell (1989-1990) era ambito dai top team e la Williams era pronta a formalizzare un accordo per il 1991, fino a quando la Ferrari non intervenne e lo sottrasse a Sir Frank. L’operazione, oltre al valore sportivo, ebbe anche un impatto economico evidente: la cifra di 4 milioni di dollari versata dalla Ferrari è tornata più volte nel racconto di quegli anni.

Nonostante la visibilità, la realtà tecnica della squadra limitò i risultati in pista: la vettura non fu quasi mai al livello dei rivali dominanti e questo si tradusse in poche vittorie per Alesi. Il pilota francese ha voluto sottolineare come il contesto meccanico e di sviluppo incida profondamente sulle opportunità di vittoria, al di là del talento individuale.

La risposta di Alesi al paragone con Leclerc

Interpellato da Leo Turrini sulla somiglianza tra la sua esperienza e quella di Leclerc Alesi ha espresso una posizione chiara: “No, per niente, il paragone non sta in piedi.” Tuttavia ha ammesso che esiste una certa analogia di base, soprattutto sul piano delle circostanze tecniche che possono penalizzare anche piloti dotati di grande qualità.

L’ex pilota ha evocato un episodio personale per spiegare il suo punto di vista: “Io capitai a Maranello in un periodo di crisi tecnica” frase che rimarca come la carrozzeria di vicende che circondano una squadra possa condizionare la carriera di un pilota. Alesi ha aggiunto un riferimento a una figura carismatica nel paddock quando ha detto: “tanto è vero che il mio grande amico Michael – un gigante – mica vinse subito!” Con questo richiamo ha voluto mettere in evidenza che anche campioni straordinari possono attraversare fasi di adattamento e difficoltà legate alla macchina.

Confronto numerico e di carriera

Parlando di numeri concreti relativi a Charles Leclerc Alesi ha sottolineato che al 7° anno con la Ferrari il pilota monegasco ha ottenuto 8 vittorie ma non ha mai potuto lottare realmente per il titolo. Questo elemento, insieme al rinnovo contrattuale recente, ha alimentato i confronti con la carriera di Alesi, anche se lo stesso ex pilota ha respinto la sovrapposizione totale tra le due storie sportive.

La posizione dell’ex pilota può essere letta come un invito a distinguere le responsabilità individuali dalle condizioni fornite dalla squadra: il talento può essere evidente, ma la competitività della vettura resta spesso il fattore discriminante nelle dinamiche dei campionati.

Perché il paragone non regge, secondo Alesi

Nella sua replica, Jean Alesi ha voluto separare elementi comuni e differenze sostanziali: da un lato la similitudine nella sfortuna di trovarsi in fasi tecniche difficili, dall’altro la diversità di contesto storico, economico e regolamentare che ha caratterizzato il suo periodo a Maranello e quello attuale di Leclerc. L’ex pilota ha, in sostanza, negato che il semplice numero di vittorie o la durata in squadra possano bastare a tracciare parallelismi perfetti tra carriere così distanti.

Il suo intervento del 23 Giugno 2026 rimane un contributo diretto al dibattito sul confronto tra epoche diverse della Ferrari e sulla valutazione dei piloti alla luce delle rispettive circostanze tecniche e sportive.