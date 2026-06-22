Come gli schermi e i tasti stanno ridisegnando gli interni delle auto

Il mondo degli interni auto ha virato dal predominio dei pulsanti alla supremazia dei display. Ora si apre una fase di riequilibrio: meno eccessi touch, più comandi fisici per le funzioni essenziali e materiali riciclati per dare calore e sostenibilità all’abitacolo.

Negli ultimi due decenni l’interno delle automobili ha subito una trasformazione radicale: quello che un tempo era una giungla di pulsanti e manopole è diventato un palcoscenico per grandi display. Tuttavia, dopo una lunga stagione di interfacce full-touch, si è sviluppato un dibattito tecnico e pratico sull’ergonomia e sulla sicurezza che sta ridefinendo il modo in cui i costruttori progettano l’abitacolo.

Il cambiamento non significa la fine dello schermo, ma piuttosto una revisione dell’uso che se ne fa: dagli spazi digitali che dominano la plancia a un equilibrio più calibrato in cui alcuni comandi tornano ad essere fisici, con un’attenzione crescente anche ai materiali sostenibili che rivestono sedili e pannelli.

Schermi panoramici e la riscoperta dei comandi essenziali

Negli ultimi anni alcuni modelli hanno portato i display a un livello di presenza quasi scenografico: dal maxi schermo centrale verticale alla plancia interamente digitalizzata. Queste soluzioni trasformano la grafica e l’interfaccia nell’elemento principale del design interno, sostituendo molte delle tradizionali superfici plastiche. Marchi come Mercedes con postazioni multi-display e produttori che puntano a un unico grande pannello hanno mostrato le potenzialità dell’integrazione digitale, mentre altre case hanno perseguito il minimalismo con un solo tablet centrale che gestisce tutte le funzioni di bordo.

Questo approccio però ha messo in luce limiti pratici: navigare menu multilivello durante la guida distrae e rallenta le operazioni di base. Per questo motivo alcune aziende automobilistiche hanno iniziato a reintrodurre tasti e comandi fisici per le funzioni più critiche, come il controllo del volume del clima e dei sistemi di sbrinamento. Esempi concreti mostrano soluzioni ibride, ad esempio tasti tattili con feedback immediato o rotelle dedicate per regolazioni frequenti, che offrono un compromesso tra estetica digitale e usabilità istantanea.

Soluzioni pratiche in produzione

La tendenza alla moderazione del touch è visibile anche in mercati tecnologicamente avanzati: veicoli dotati di grandi schermi mantengono comunque controlli fisici per le operazioni essenziali. Alcune berline di fascia alta conservano pulsanti strategici per certe funzioni, mentre su modelli orientati al design si adottano elementi ibridi come slider e i-toggle che combinano tattilità e modernità. Questa scelta risponde sia a criteri di sicurezza che a preferenze d’uso degli utenti, offrendo un accesso più rapido e meno distrattivo alle funzioni quotidiane.

Materiali sostenibili e nuove priorità nell’abitacolo

Parallelamente alla ridefinizione dei comandi, gli interni stanno cambiando anche dal punto di vista materico. La crescente attenzione ambientale spinge molti marchi a introdurre tessuti riciclati fibre vegetali e pelli sintetiche progettate per essere riciclabili. L’obiettivo è duplice: ridurre l’impatto ambientale del ciclo produttivo e offrire agli occupanti un ambiente con un’estetica più calda e meno industriale rispetto alle plastiche tradizionali.

Brand premium sperimentano finiture lignee sostenibili tracciabili e lavorazioni artigianali controllate, mentre produttori generalisti integrano materiali bio-based in maniera più estesa su pannelli e sedili. Anche l’uso di compositi ispirati alla natura e di superfici soft-touch ottenute da materiali riciclati sta diventando sempre più comune, con l’intento di coniugare estetica, comfort e responsabilità ambientale.

Legno certificato e compositi innovativi

In alcuni modelli di fascia alta il legno ritorna con una nuova funzione: non più semplice decorazione, ma elemento artigianale con origine e tracciabilità certificate. Altri progetti puntano su compositi che imitano le venature del legno o su pelli rigenerate per ridurre l’uso di materiali vergini. Queste scelte non solo migliorano il profilo ecologico del veicolo, ma definiscono anche una nuova identità tattile dell’abitacolo.

Guardando avanti, le trasformazioni attese nell’abitacolo includono soluzioni pensate per la guida autonoma avanzata: elementi retrattili, superfici di vetro che integrano display e un aumento dell’illuminazione interna a scopo informativo e di comfort. La sfida per i designer sarà trovare un equilibrio tra tecnologia, ergonomia e sostenibilità per creare ambienti di bordo sicuri, funzionali e piacevoli.