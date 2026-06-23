Dolphin G DM-i: il nuovo plug-in hybrid di BYD per il mercato europeo

La Dolphin G DM-i è la prima auto BYD progettata per l'Europa: offre la nuova tecnologia Super Hybrid DM 5.0 con autonomia elettrica fino a 105 km, due taglie di Blade Battery, potenza di sistema fino a 212 CV e una dotazione di bordo ricca per il segmento B.

BYD presenta la Dolphin G DM-i il primo modello studiato specificamente per il mercato europeo e pensato per coniugare dimensioni contenute e abitabilità familiare. Caratterizzata dalla nuova generazione di tecnologia ibrida denominata Super Hybrid DM 5.0 la vettura punta a offrire un uso quotidiano prevalentemente in elettrico senza rinunciare a flessibilità sulle lunghe distanze.

Architettura ibrida e prestazioni tecniche

Al centro della Dolphin G DM-i c’è il powertrain Super Hybrid: un motore termico 1.5 litri ottimizzato per l’uso in combinazione con il sistema elettrico e una trasmissione eCVT a variazione continua. Il propulsore a benzina è stato rivisto con rapporto di compressione elevato e miglioramenti nella combustione e nella lubrificazione per ottenere efficienza superiore. La potenza di sistema raggiunge i 212 CV mentre l’accelerazione 0-100 km/h si attesta su 8,3 secondi offrendo una risposta brillante grazie al motore elettrico anteriore.

Gestione termica ed elettronica

Il pacchetto DM 5.0 integra una gestione termica full-range che mette in sinergia vano motore, abitacolo e batteria: questa architettura consente il raffreddamento diretto della Blade Battery e un controllo climatico più efficiente. Sul versante elettronico, la vettura adotta una soluzione di controllo avanzata con integrazione a tre domini per il powertrain e la consolidata architettura 7-in-1 pensata per adattare rapidamente comportamento e consumi alle condizioni di marcia.

Autonomie, batterie e consumi

La Dolphin G DM-i è offerta con due configurazioni di batteria: la versione Active monta una Blade Battery da 7,42 kWh che garantisce circa 40 km di autonomia in elettrico nel ciclo WLTC, mentre le versioni Boost, Comfort e Sport utilizzano una batteria più capiente da 18,3 kWh che porta l’autonomia elettrica a 105 km. Con batteria carica e serbatoio pieno, l’autonomia combinata supera i 1.000 km (valore indicativo di circa 1.040 km), permettendo di limitare fortemente l’uso del carburante.

I consumi dichiarati sul ciclo combinato corrispondono a una percorrenza media compresa tra 22,2 e 23,3 km/l pari a consumi medi di circa 4,3-4,5 l/100 km con emissioni di CO2 che variano da 32 g/km per le versioni con batteria più grande fino a 60 g/km per la configurazione base.

Tempi di ricarica

Le versioni Active dispongono di un caricatore di bordo in corrente alternata da 3,3 kW sufficiente a ricaricare la batteria più piccola in poche ore. Le versioni superiori aumentano la potenza a 6,6 kW in AC e aggiungono la possibilità di ricarica in corrente continua fino a 39 kW consentendo di portare la batteria da 10% a 80% in circa 26 minuti sulla versione da 18,3 kWh.

Dimensioni, spazio interno e dotazioni

Con una lunghezza di 4.160 mm una larghezza di 1.825 mm e un passo di 2.610 mm la Dolphin G si colloca nel segmento B ma vanta il passo più generoso della categoria, elemento che si traduce in migliore abitabilità. L’abitacolo ospita comodamente cinque adulti e il bagagliaio offre 425 litri di capacità in configurazione standard, espandibili fino a 1.225 litri abbattendo i sedili posteriori in rapporto 40:60.

La dotazione di serie comprende soluzioni tipicamente riservate a categorie superiori: touchscreen da 12,8 pollici con Google integrato (Maps, Assistant, Play), head-up display, accesso tramite NFC con chiave digitale su smartphone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera a 360°, sedili e volante riscaldati, cerchi in lega da 18 pollici e la funzione V2L (Vehicle-to-Load) per alimentare dispositivi esterni.

Allestimenti, prezzi e garanzie

La gamma prevede quattro allestimenti principali: Active, Boost, Comfort e Sport. I prezzi di listino partono indicativamente da 24.790 € per la versione base Active, mentre le versioni a batteria maggiorata si collocano su fasce superiori fino a circa 30.790 € per la Sport. Le differenze fra gli allestimenti riguardano principalmente la capacità della batteria, la potenza del caricatore di bordo e la presenza della ricarica in corrente continua.

La Dolphin G DM-i è coperta da una garanzia sul veicolo e da una garanzia specifica sulla batteria che arriva fino a 8 anni o 250.000 km con una tutela della capacità residua minima garantita (SOH) pari ad almeno il 70%.

La combinazione di tecnologie avanzate, ampia autonomia in elettrico e dotazioni di bordo mira a porre la Dolphin G DM-i come un riferimento nel segmento B per chi cerca una citycar ibrida capace di coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani in modalità elettrica, pur mantenendo la praticità del motore termico per i viaggi più lunghi.