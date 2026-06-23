Milano valuta nebulizzazione in metro e attenzione alla sicurezza stradale dopo le stazioni surriscaldate
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Milano valuta nebulizzazione in metro e attenzione alla sicurezza stradale dopo le stazioni surriscaldate

Francesco Rocca di Fratelli d'Italia ha presentato in consiglio comunale una mozione per valutare l'installazione di sistemi di nebulizzazione e la creazione di aree di raffrescamento nelle principali stazioni della metropolitana di Milano; il testo richiama l'attenzione sui rischi per la salute e sulla possibile riduzione delle capacità di guida dopo soste in ambienti surriscaldati.

Pubblicato il 23/06/2026 alle 09:53

A Milano, il tema del calore accumulato nelle stazioni sotterranee è tornato al centro del dibattito cittadino: il consigliere comunale Francesco Rocca di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione che chiede di valutare, insieme ad Atm e al Comune di Milano l’installazione di sistemi di nebulizzazione e raffrescamento sulle banchine delle stazioni più frequentate. La proposta punta a offrire un sollievo immediato ai passeggeri in attesa del treno e a limitare il disagio che molti descrivono come una sensazione di trovarsi in un vero e proprio forno.

La mozione di Francesco Rocca e le stazioni indicate

Nel testo della mozione si invita l’amministrazione a verificare la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, concentrando l’attenzione su alcune fermate considerate strategiche per l’elevato flusso di passeggeri: DuomoCadornaSan BabilaLottoLoretoCentrale e Garibaldi. Oltre ai sistemi di nebulizzazione, la proposta sollecita l’analisi della creazione di vere e proprie aree di raffrescamento nei pressi o all’interno delle principali stazioni, dotate di adeguata ventilazione e, quando possibile, punti di distribuzione di acqua potabile.

La mozione richiama inoltre la vulnerabilità di alcune categorie di persone: anziani, bambini e chi soffre di patologie cardiovascolari o respiratorie. Il testo sottolinea che le condizioni estive, con ondate di calore, possono esacerbare il disagio e generare malesseri tra turisti, visitatori e residenti che utilizzano la rete metropolitana.

Pericoli per la guida dopo la sosta in stazioni surriscaldate

Un aspetto centrale collegato alla proposta riguarda la sicurezza stradale: uscire da una stazione calda e quindi mettersi subito al volante può comportare una significativa riduzione delle capacità psicofisiche. L’esposizione prolungata a un ambiente surriscaldato porta a sudorazione intensa e a perdita di sali minerali, fenomeni che possono determinare una rapida disidratazione e sintomi come stanchezza marcata, senso di confusione e calo di attenzione.

Questa temporanea alterazione delle funzioni cognitive si traduce in riflessi più lenti e in tempi di reazione aumentati: elementi che, nel traffico cittadino di Milano, possono fare la differenza tra una frenata efficace e un incidente che coinvolga pedoni, ciclisti o utenti di monopattini. In casi estremi, il quadro clinico può includere vertigini, sbalzi di pressione e offuscamento visivo.

Raccomandazioni pratiche per gli automobilisti

Per chi lascia la metro e utilizza un mezzo privato, gli esperti citati nella discussione indicano semplici precauzioni per ridurre il rischio: prima di avviare il motore è consigliabile restare qualche minuto all’ombra, bere acqua fresca per reintegrare i liquidi e attendere che la frequenza cardiaca e la sensazione di calore si stabilizzino. Una raccomandazione tecnica sull’uso dell’abitacolo consiglia di impostare il climatizzatore tra 19°C e 22°C e di indirizzare il flusso d’aria verso il basso, lasciando i finestrini aperti per i primi minuti se necessario per espellere l’aria calda residua.

Questi accorgimenti mirano a prevenire la partenza con una condizione fisica simile a quella causata da privazione del sonno o da una lieve intossicazione alcolica, situazioni in cui la guida risulta significativamente compromessa. L’invito è a non sottovalutare i tempi di acclimatazione prima di immettersi nel traffico.

Limiti tecnici e impatto energetico sugli impianti

La gestione del raffrescamento delle gallerie sotterranee è presentata nella mozione come una sfida complessa, sia dal punto di vista ingegneristico sia da quello dei costi: dissipare il calore accumulato nei tunnel richiede impianti robusti come sistemi idronici o pompe di calore, il cui funzionamento ha un consumo energetico non trascurabile. Inoltre, il contributo termico dell’asfalto e del cemento in superficie, che immagazzinano calore durante il giorno e lo rilasciano di notte, ostacola il naturale raffreddamento degli ambienti sotterranei.

Fino all’eventuale realizzazione di interventi strutturali, la responsabilità della sicurezza resta in gran parte sulle scelte individuali dei cittadini: la mozione di Rocca propone però interventi mirati e temporanei per attenuare i disagi, con priorità alle stazioni citate, nell’intento di ridurre gli effetti nocivi del caldo estivo sui passeggeri e, indirettamente, sui conducenti che lasciano le stazioni per riprendere la guida.

Scritto da Ilaria Mauri