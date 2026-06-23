Milano valuta nebulizzazione in metro e attenzione alla sicurezza stradale dopo le stazioni surriscaldate

Francesco Rocca di Fratelli d'Italia ha presentato in consiglio comunale una mozione per valutare l'installazione di sistemi di nebulizzazione e la creazione di aree di raffrescamento nelle principali stazioni della metropolitana di Milano; il testo richiama l'attenzione sui rischi per la salute e sulla possibile riduzione delle capacità di guida dopo soste in ambienti surriscaldati.

A Milano, il tema del calore accumulato nelle stazioni sotterranee è tornato al centro del dibattito cittadino: il consigliere comunale Francesco Rocca di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione che chiede di valutare, insieme ad Atm e al Comune di Milano l’installazione di sistemi di nebulizzazione e raffrescamento sulle banchine delle stazioni più frequentate. La proposta punta a offrire un sollievo immediato ai passeggeri in attesa del treno e a limitare il disagio che molti descrivono come una sensazione di trovarsi in un vero e proprio forno.

La mozione di Francesco Rocca e le stazioni indicate

Nel testo della mozione si invita l’amministrazione a verificare la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, concentrando l’attenzione su alcune fermate considerate strategiche per l’elevato flusso di passeggeri: DuomoCadornaSan BabilaLottoLoretoCentrale e Garibaldi. Oltre ai sistemi di nebulizzazione, la proposta sollecita l’analisi della creazione di vere e proprie aree di raffrescamento nei pressi o all’interno delle principali stazioni, dotate di adeguata ventilazione e, quando possibile, punti di distribuzione di acqua potabile.

La mozione richiama inoltre la vulnerabilità di alcune categorie di persone: anziani, bambini e chi soffre di patologie cardiovascolari o respiratorie. Il testo sottolinea che le condizioni estive, con ondate di calore, possono esacerbare il disagio e generare malesseri tra turisti, visitatori e residenti che utilizzano la rete metropolitana.

Pericoli per la guida dopo la sosta in stazioni surriscaldate

Un aspetto centrale collegato alla proposta riguarda la sicurezza stradale: uscire da una stazione calda e quindi mettersi subito al volante può comportare una significativa riduzione delle capacità psicofisiche. L’esposizione prolungata a un ambiente surriscaldato porta a sudorazione intensa e a perdita di sali minerali, fenomeni che possono determinare una rapida disidratazione e sintomi come stanchezza marcata, senso di confusione e calo di attenzione.

Questa temporanea alterazione delle funzioni cognitive si traduce in riflessi più lenti e in tempi di reazione aumentati: elementi che, nel traffico cittadino di Milano, possono fare la differenza tra una frenata efficace e un incidente che coinvolga pedoni, ciclisti o utenti di monopattini. In casi estremi, il quadro clinico può includere vertigini, sbalzi di pressione e offuscamento visivo.

Raccomandazioni pratiche per gli automobilisti

Per chi lascia la metro e utilizza un mezzo privato, gli esperti citati nella discussione indicano semplici precauzioni per ridurre il rischio: prima di avviare il motore è consigliabile restare qualche minuto all’ombra, bere acqua fresca per reintegrare i liquidi e attendere che la frequenza cardiaca e la sensazione di calore si stabilizzino. Una raccomandazione tecnica sull’uso dell’abitacolo consiglia di impostare il climatizzatore tra 19°C e 22°C e di indirizzare il flusso d’aria verso il basso, lasciando i finestrini aperti per i primi minuti se necessario per espellere l’aria calda residua.

Questi accorgimenti mirano a prevenire la partenza con una condizione fisica simile a quella causata da privazione del sonno o da una lieve intossicazione alcolica, situazioni in cui la guida risulta significativamente compromessa. L’invito è a non sottovalutare i tempi di acclimatazione prima di immettersi nel traffico.

Limiti tecnici e impatto energetico sugli impianti

La gestione del raffrescamento delle gallerie sotterranee è presentata nella mozione come una sfida complessa, sia dal punto di vista ingegneristico sia da quello dei costi: dissipare il calore accumulato nei tunnel richiede impianti robusti come sistemi idronici o pompe di calore, il cui funzionamento ha un consumo energetico non trascurabile. Inoltre, il contributo termico dell’asfalto e del cemento in superficie, che immagazzinano calore durante il giorno e lo rilasciano di notte, ostacola il naturale raffreddamento degli ambienti sotterranei.

Fino all’eventuale realizzazione di interventi strutturali, la responsabilità della sicurezza resta in gran parte sulle scelte individuali dei cittadini: la mozione di Rocca propone però interventi mirati e temporanei per attenuare i disagi, con priorità alle stazioni citate, nell’intento di ridurre gli effetti nocivi del caldo estivo sui passeggeri e, indirettamente, sui conducenti che lasciano le stazioni per riprendere la guida.