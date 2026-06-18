Offerta Leapmotor B05: prezzo scontato e condizioni del finanziamento

Scopri la promozione sulla Leapmotor B05 Life 56,2 kWh: prezzo promozionale di 22.900 euro con finanziamento LeapValue, anticipo di 8.173 euro, rata da 179 €/mese e vincoli contrattuali come il chilometraggio massimo di 30.000 km e la rata finale oltre 11.000 euro

La Leapmotor B05 viene proposta sul mercato italiano con una promozione commerciale pensata per chi vuole entrare nella mobilità elettrica a costi contenuti. Distribuita tramite la rete Stellantisl’offerta è valida fino al 30 giugno 2026 ed è riservata alla versione Life dotata della batteria da 56,2 kWh. Il prezzo promozionale è di 22.900 eurorispetto a un prezzo di listino di 26.900 euro, a fronte dell’adesione a un finanziamento dedicato e della presentazione di permuta o rottamazione.

Questa soluzione commerciale punta su una formula che abbina un anticipo significativo a rate mensili contenute e a una quota finale elevata, tipica dei piani con valore residuo garantito. Prima di decidere, è utile considerare tutti gli elementi economici e contrattuali che caratterizzano l’offerta per valutare se risponde alle proprie esigenze di utilizzo e di budget.

Dettagli economici della promozione e confronto dei numeri

Il risparmio immediato segnalato dall’iniziativa è di 4.000 euro sul prezzo di listino: il costo promozionale indicato è 22.900 euro. La proposta finanziaria prevista è la formula LeapValuecon un anticipo richiesto di 8.173 euro e una durata contrattuale composta da 35 rate mensili da 179 euro più una rata finale (Valore Garantito Futuro) superiore a 11.000 euro. Il TAN indicato è del 4,99% fissomentre il TAEGche rappresenta il costo complessivo del credito, è pari al 7,5%.

Ripartizione dei costi nel piano LeapValue

Nel dettaglio economico la promozione prevede che l’importo totale del credito sia pari a circa 14.998,25 euro dopo l’anticipo; all’importo finanziato si aggiungono spese di istruttoria, interessi e spese di incasso che portano l’importo totale dovuto a circa 17.555,78 euro. La struttura di pagamento è così composta: n° 35 rate mensili da 179 euro e una rata finale residua di circa 11.252,30 euro. Queste cifre riflettono la scelta di mantenere bassa la rata periodica trasferendo parte del costo sul valore finale garantito.

Vincoli contrattuali, autonomia e consumi

Tra le condizioni che accompagnano l’offerta è obbligatoria la permuta o la rottamazione del veicolo precedente per poter accedere al prezzo promozionale; inoltre, la promozione non è cumulabile con altre iniziative. Dal punto di vista dei limiti d’uso, il contratto prevede un chilometraggio massimo complessivo di 30.000 km per l’intera durata: in caso di restituzione del veicolo con percorrenza superiore, è previsto un addebito di 0,10 €/km per ogni chilometro eccedente.

Per chi valuta anche gli aspetti tecnici, la B05 dichiara un consumo combinato WLTP di 15,8 kWh/100 km e un’autonomia fino a 401 km nel ciclo omologato. Il bagagliaio, con sedili abbattuti, arriva a una capacità dichiarata di 1.400 l. È importante tenere presente che i valori di consumo e autonomia possono variare in funzione di molti fattori operativi come temperature, stile di guida, carico e condizioni stradali.

Infine, l’offerta include servizi accessori indicati nel piano finanziario, con costi e spese chiaramente riportati nella documentazione precontrattuale. Prima dell’accettazione è consigliabile verificare in concessionaria tutti i dettagli delle condizioni e l’eventuale impatto della rata finale sul piano di spesa personale, valutando se riscattare, sostituire o restituire il veicolo alla scadenza del contratto.