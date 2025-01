Un marchio che rappresenta passione e tradizione

Alfa Romeo non è solo un marchio automobilistico, ma un simbolo di passione e tradizione per molti italiani. Fondata nel 1910 a Milano, l’azienda ha saputo conquistare il cuore degli automobilisti con modelli iconici e prestazioni di alto livello. Oggi, il brand continua a innovare, presentando al Salone dell’auto di Bruxelles 2025 una nuova gamma di veicoli che promettono di unire eleganza, tecnologia e prestazioni.

La gamma Intensa: un mix di modernità e lusso

La nuova gamma di Alfa Romeo, denominata “Intensa”, include quattro modelli rinnovati: Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Questi veicoli non solo mantengono l’eredità del marchio, ma la elevano a nuovi livelli. La Junior Intensa, ad esempio, è un B-SUV che si distingue per i suoi cerchi in lega diamantati da 18 pollici e interni raffinati con dettagli in oro chiaro. Con motorizzazioni ibride e elettriche, questo modello è progettato per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente.

Dettagli che fanno la differenza

La Tonale Intensa, un crossover atteso, offre una gamma di personalizzazioni che la rendono unica. Disponibile in diverse colorazioni, come Rosso Alfa e Verde Montreal, questo modello è dotato di cerchi in lega bicolore da 20 pollici e pinze freno nere. Le opzioni di motorizzazione includono versioni ibride plug-in e turbo diesel, garantendo prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza. La Giulia Intensa, la berlina iconica del marchio, presenta interni in pelle e motorizzazioni potenti, mentre la Stelvio Intensa si distingue per i suoi dettagli lussuosi e la motorizzazione turbo benzina da 280 CV.

Un futuro luminoso per Alfa Romeo

Con la presentazione della gamma Intensa, Alfa Romeo dimostra di essere pronta a affrontare le sfide del mercato automobilistico moderno. I nuovi modelli non solo rappresentano un’evoluzione stilistica, ma anche un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Gli appassionati del marchio possono aspettarsi un’esperienza di guida senza precedenti, combinando il fascino del design italiano con le ultime novità in termini di motorizzazione e tecnologia.