Dopo l’edizione limitata a Fernando Alonso di 32 vetture, Alpine presenta la A110 R Le Mans. Mentre i produttori prestano particolare attenzione al lancio di un veicolo, non tutti dedicano la stessa energia alla gestione del suo fine vita. Alpine, ad esempio, non sta risparmiando sforzi per l’ultima parte della carriera dell’A110.

La piccola A290 elettrica sarà aggiunta alla gamma nel 2024, ma la sostituzione della A110 non è prevista prima del 2026. Tre anni senza un nuovo modello sono lunghi… Per questo la Casa di Dieppe sta utilizzando una tecnica ben nota ai costruttori di auto sportive, in primis Porsche, la serie limitata.

Così questa A110 R Le Mans celebra la centesima edizione della più leggendaria delle gare di durata, che si svolgerà il 10 e 11 giugno 2023 nella regione francese della Sarthe.

Alpine A110 R Le Mans: caratteristiche, design, motore

Come suggerisce il nome, è basata sulla recente A110 R. Non ci sono cambiamenti sotto il cofano. Non ci sono cambiamenti sotto il cofano “centrale”, dove si trova ancora il motore 1.8 turbo da 300 CV, né al telaio, che è composto da tutto l’armamentario che la rende una vera auto da pista.

Con una serie di componenti in carbonio sia all’interno che all’esterno (sedili, tetto, ruote, cofano, ecc.) per rendere la vettura il più leggera possibile (1.082 kg) e un equipaggiamento specifico per aumentare la stabilità alle alte velocità, gli uomini di Dieppe stanno ancora mettendo a punto questa berlinetta definitiva.

Un colore speciale per l’Alpine A110 R Le Mans

Per distinguersi dagli altri modelli, questa A110 R Le Mans beneficia ovviamente di una verniciatura speciale nei colori della 24 Ore. Non c’è altra scelta, quindi, che optare per questa livrea “blu/bianco/carbonio” per la carrozzeria e per un interno in cui la pelle è sostituita dall’Alcantara. Poco visibile perché nascosta dalla console “galleggiante”, una targa certifica l’autenticità di questa edizione speciale, anch’essa limitata non nel tempo ma nei numeri.

Alpine produrrà solo 100 esemplari di questa A110 piuttosto speciale. Le ordinazioni si apriranno l’8 giugno 2023, con un unico prezzo: 140.000 euro IVA inclusa. È un po’ meno dell’edizione limitata “Alonso” in omaggio al pilota di Formula 1, che era limitata a soli 32 esemplari…

Resta da vedere se la proliferazione delle edizioni limitate finirà per danneggiare la berlinetta, che dopo tutto non ha la reputazione di una Porsche 911…

LEGGI ANCHE: