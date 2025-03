Un nuovo inizio per Alpine

Alpine, il noto marchio automobilistico francese, sta vivendo un periodo di grande trasformazione, puntando a diventare un brand completamente elettrico. Questo cambiamento epocale è iniziato con il lancio della A290 e proseguirà con l’arrivo della A390, una fastback sportiva a batterie. La recente inaugurazione dell’Atelier Alpine A290 Lounge a Milano, avvenuta il 18 marzo, segna un passo significativo in questa direzione.

Un’esperienza unica nel cuore di Milano

Situato in via Amerigo Vespucci, nella zona di Gae Aulenti, l’Atelier Alpine A290 Lounge non è una concessionaria tradizionale. Qui, il concetto di showroom è stato completamente rivisitato. Non ci sono solo auto esposte, ma un ambiente pensato per l’interazione e la personalizzazione. I visitatori possono esplorare le diverse varianti della A110 e della nuova A290, mentre attendono il debutto della A390. Ogni angolo dello store è caratterizzato da elementi firmati Alpine, creando un’atmosfera accogliente e coinvolgente.

Design e personalizzazione al centro dell’attenzione

All’interno dell’Atelier, i clienti possono configurare e personalizzare le loro auto, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni per esterni e interni. L’arredamento, curato da Poltrona Frau, aggiunge un tocco di eleganza e comfort, rendendo l’esperienza ancora più piacevole. Inoltre, è presente una Lounge, uno spazio dedicato al relax, dove gli ospiti possono gustare un cocktail e socializzare, immergendosi completamente nel mondo Alpine.

Un futuro ambizioso per Alpine

Con l’obiettivo di aprire oltre 40 nuovi store in tutto il mondo entro la fine del 2025, Alpine sta puntando a espandere la propria presenza globale, passando dagli attuali 163 a più di 200 showroom. La A290, già premiata come Car of the Year 2025, rappresenta il futuro della mobilità elettrica e il marchio è determinato a posizionarsi come leader nel settore delle auto sportive elettriche. L’Atelier Alpine A290 Lounge a Milano è solo il primo passo di un viaggio entusiasmante verso un futuro sostenibile e innovativo.