Panoramica del mercato dell’auto usata

Il mercato dell’auto usata in Italia ha mostrato segni di crescita contenuta nel mese di febbraio 2025, secondo il bollettino mensile “Auto-Trend” pubblicato dall’Automobile Club d’Italia (ACI). I dati rivelano un incremento dei passaggi di proprietà, sebbene questo sia stato più modesto rispetto all’anno precedente. Con un totale di 371.272 passaggi di proprietà, si è registrato un aumento dell’1% rispetto ai 367.632 dello stesso mese nel 2024. Tuttavia, è importante notare che febbraio 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno, il che porta a una variazione giornaliera del +6%.

Crescita dei veicoli usati

Particolarmente interessante è l’andamento delle autovetture usate, che hanno visto un incremento significativo. I passaggi di proprietà netti per le autovetture sono stati 279.583, con un aumento del 2,1% rispetto ai 273.939 di febbraio 2024. Questo dato, se analizzato su base giornaliera, mostra un incremento del +7,2%. Inoltre, considerando anche le minivolture, il numero totale di trasferimenti di autovetture è salito a 496.149, con un aumento del 4,1%.

Il rapporto tra auto nuove e usate

Un aspetto interessante da notare è il rapporto tra auto nuove e usate. A febbraio 2025, per ogni 100 autovetture nuove immatricolate, sono state vendute 206 auto usate. Questo rapporto è salito a 212 nel primo bimestre del 2025, evidenziando una netta prevalenza del mercato dell’usato rispetto a quello nuovo. La preferenza per i veicoli con alimentazione tradizionale, come diesel e benzina, continua a dominare, ma si osserva una crescita della quota di auto ibride a benzina, che ha raggiunto l’8,5% a febbraio, con un incremento del 36,1% rispetto all’anno precedente.

Radiazioni di veicoli e tasso di sostituzione

Contrariamente alla crescita dei passaggi di proprietà, le radiazioni di veicoli hanno subito una contrazione significativa. Le radiazioni di autovetture sono scese del 24,5%, passando da 132.171 nel febbraio 2024 a 99.790 nel febbraio 2025. Questo calo è in parte attribuibile a circa 29.000 radiazioni d’ufficio effettuate dalla Regione Lombardia lo scorso anno. Al netto di questo fattore, il calo si attesta al 20,7%. Il tasso unitario di sostituzione, che misura il numero di auto radiate rispetto a quelle nuove immatricolate, si è fermato a 0,73, indicando che per ogni 100 nuove immatricolazioni sono state radiate 73 vetture.

Conclusioni sulle tendenze del mercato

In sintesi, il mercato dell’auto usata in Italia sta vivendo un periodo di crescita moderata, con un aumento dei passaggi di proprietà e una crescente preferenza per i veicoli ibridi. Tuttavia, la significativa diminuzione delle radiazioni di veicoli suggerisce un cambiamento nelle dinamiche del mercato, che merita attenzione. Con l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e le politiche ambientali in atto, il futuro del mercato dell’auto usata potrebbe riservare ulteriori sorprese.